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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

گنجی:

نرخ جدید شیر در بوشهر هفته آینده اعلام می شود

نرخ جدید شیر در بوشهر هفته آینده اعلام می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: هم اکنون نرخ جدید شیر در این استان در دست بررسی است و نرخ این محصول تا هفته آینده اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست کارگروه تعیین نرخ شیر استان اظهارداشت: براساس مصوبه اخیر هیئت دولت از 15 تیرماه تعیین نرخ شیر به استانها واگذار شده است.

وی افزود: براین اساس کارگروهی در استان بوشهر به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری و عضویت سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران وتولیدکنندگان شیر در حال بررسی و آنالیز قیمت نهایی شیر در استان هستند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: در برخی نقاط کشور نرخ خرید شیر خام از دامداران را با توجه به شرایط منطقه ای تعیین کرده اند و به احتمال زیاد تا هفته آینده در استان بوشهر نیز با آنالیز دقیق هزینه های تولید، فرآوری و حمل توسط اتحادیه دامداران، نرخ جدید این محصول اعلام می شود.

گنجی خاطرنشان کرد: کارگروه تعیین نرخ شیر با همکاری معاون برنامه ریزی استانداری و سایر دستگاههای متولی در حال بررسی وآنالیز قیمت نهایی شیر در استان هستند تا حقوق تولید کننده، کارخانه های فرآوری و مصرف کنندگان رعایت شود.

کد مطلب 1366204

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