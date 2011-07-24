نرخ جدید شیر در بوشهر هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست کارگروه تعیین نرخ شیر استان اظهارداشت: براساس مصوبه اخیر هیئت دولت از 15 تیرماه تعیین نرخ شیر به استانها واگذار شده است.

وی افزود: براین اساس کارگروهی در استان بوشهر به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری و عضویت سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران وتولیدکنندگان شیر در حال بررسی و آنالیز قیمت نهایی شیر در استان هستند .

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: در برخی نقاط کشور نرخ خرید شیر خام از دامداران را با توجه به شرایط منطقه ای تعیین کرده اند و به احتمال زیاد تا هفته آینده در استان بوشهر نیز با آنالیز دقیق هزینه های تولید، فرآوری و حمل توسط اتحادیه دامداران، نرخ جدید این محصول اعلام می شود .