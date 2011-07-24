به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا کوهپایی با اشاره به حمایت دانشگاه علوم پزشکی از فعالیت های پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و حصول سهم پژوهش های علوم پزشکی مطابق با نقشه جامع علمی کشور، این دانشگاه از فعالیت های پژوهشی تمام محققان استان در حوزه بهداشت و درمان حمایت می کند.



وی به امضای تفاهمنامه این دانشگاه با معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص ماموریت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم تا افق 1404 اشاره کرد و گفت: چاپ حداقل 109 مقاله نمایه شده در نمایه های بین المللی ISI یا PubMed در سال، ایجاد سه مرکز پژوهشی و یک پژوهشکده، ایجاد حداقل یک مرکز رشد، دستیابی به حداقل یک محصول از بازار محصولات حوزه سلامت و ثبت یک اختراع در سال از جمله این اهداف و برنامه هاست.



همکاری 300 محقق در حوزه بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی قم



کوهپایی با بیان اینکه در حال حاضر حدود سیصد محقق در حوزه بهداشت و درمان با این دانشگاه همکاری می کنند، افزود: تا کنون طرح های تحقیقاتی متعددی توسط پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شده و مقالات حاصل از این طرح ها در پایگاه های اینترنتی مطرح نیز نمایه شده است.



دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر نسبت تعداد مقاله به پژوهشگر رتبه اول کشوری را داراست



وی با تاکید بر اینکه رشد علمی و آموزشی در دانشگاه ها مرهون همت استادان، دانشجویان و محققان است، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم در حال حاضر در امر پژوهش در بین دانشگاه های علوم پزشکی هم طراز خود در کشور رتبه چهارم را داراست و از نظر نسبت تعداد مقاله به پژوهشگر رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.



معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص اقدامات انجام گرفته در زمینه توسعه پژوهش و رفع دغدغه‌های پژوهشگران نظام سلامت استان افزود: تا کنون در این زمینه برنامه ها خوبی تدوین و گام های بلندی نیز برداشته شده است که می توان به ایجاد شورای تحقیقات در نظام بهداشتی(HSR)، تدوین نظام انگیزش و پاداش مقالات، تهیه و تدوین اولویت های پژوهشی، ایجاد مرکز رشد و مراکز تحقیقاتی وابسته و اجرای برنامه های توانمندسازی محققین اشاره کرد.



وی در ادامه با اشاره به انتشار مجله علمی دانشگاه از سال 1385 یادآور شد: تا به حال 18 شماره از این مجله منتشر شده که حاوی مقالات حاصل از پژوهش های منسجم و علمی محققان است و در نمایه نامه های معتبر علمی نمایه می شود.



کوهپایی در پایان بیان داشت: پژوهشگران و محققان فعال در حوزه سلامت می توانند جهت ارائه آثار پژوهشی و اطلاع از برنامه های حمایتی پیش بینی شده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم مراجعه کنند.