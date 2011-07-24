بارداری بز تراریخت رویان/ تایید داروی موثر درمان سکته قلبی در یک بز تراریخت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد تقی دانش زاده امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از مزرعه رویان جهاددانشگاهی تولید حیوانات ترانس ژن را از اولویت های این مرکز دانست و افزود: برای این منظور جنین های آزمایشگاهی به طریق لقاح خارج رحمی به دام زنده منتقل و در مهر 85 اولین گوسفند حاصل از بلوغ آزمایشگاهی تخمک متولد شد.

سرپرست مزرعه رویان جهاددانشگاهی با اشاره به تولد رویانا اولین گوسفند شبیه سازی در سال 85 ادامه داد: تولید حیوانات ترانس ژن برای تولید داروهای نوترکیب از دیگر اقدامات این مرکز بوده است که در این راستا در سال 88 اولین دام های تراریخت با نام های شنگول و منگول در ایران متولد شدند.

وی با اشاره به تفاوت های این دو حیوان تراریخت اظهار داشت: در شنگول و منگول ژن فاکتور 9 بیان شد ولی در حبه انگور داروی tpa بیان شد که این دارو در درمان سکته قلبی کاربرد دارد.

سرپرست مزرعه رویان جهاددانشگاهی با بیان اینکه این حیوانات یک بایو راکتور و جایگزین مناسب برای کارخانه های داروسازی است، خاطرنشان کرد: با بیان ژن های مورد نظر در شیر حیوانات تولید شده می توان به داروهای نوترکیب چون اریتروپئونتین و آلبومین دست یافت.

دانش زاده با اشاره به اقدامات این مزرعه در راستای تولید داروهای نوترکیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر شنگول باردار است ولی حبه انگور به دلیل عدم توانایی در بارداری اقدام به هورمون درمانی شد که در نهایت حبه انگور به شیرآوری رسید.

به گفته وی شیر حبه انگور، بز دست ورزی شده رویان جمع آوری و مورد تست قرار گرفته که تست ها موید وجود داروی tpa در شیر آن است.