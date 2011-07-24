آیین نامه مراکز مجاز درمان اعتیاد در انتظار ابلاغ رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر صابری زفرقندی مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به دنبال اجرای تبصره ذیل ماده 15 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، آیین نامه تاسیس، راه اندازی و مدیریت مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب پس از تایید وزیرکشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیربهداشت جهت تایید نهایی و ابلاغ برای رئیس جمهور ارسال شد.



وی افزود: همچنین، وزیربهداشت طی نامه ای آیین نامه مذکور را به عنوان دکتر احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال کرده است و اکنون منتظر دستور و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور هستیم.



وی اظهار داشت: براساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام تمامی معتادان مکلفند برای درمان خود به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه و اقدام به درمان کنند، در غیراینصورت و با تجاهر به اعتیاد، مشمول ماده 16 همان قانون می شوند.



صابری بیان داشت: براساس ماده 16، معتادان متجاهر که برای درمان خود اقدام نکرده باشند با حکم قاضی برای مدت سه ماه به مراکز درمان اجباری معرفی معرفی می شوند و در این مراکز پس از طی مراحل درمان خود، مکلف به انجام تکالیفی خواهند بود که تیم درمانی بعد از ترخیص برای آنها مشخص می کند.



وی گفت: شاید تنها نکته مثبت قانون جدید در مقایسه با قوانین قبلی در حوزه درمان، همین موضوع باشد که برای معتادان مشمول ماده 16 بعد از ترخیص تکالیفی مشخص شده که حتی الامکان از بازگشت آنان به چرخه اعتیاد جلوگیری می شود.



صابری افزود: درصورتیکه اعتبارات لازم برای اداره مراکز درمان اجباری با فوریت تامین نشود، چه بسا شاهد توقف و یا انحراف از مسیر اهداف درمان اجباری خواهیم بود.



وی تصریح کرد: در این زمینه لازم است مسئولین امر تمام تلاش خود را معمول دارند، چرا که گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ دستورالعمل و گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون و بلاتکلیفی در اعتبارات اجرای آن، باعث نگرانی کارشناسان و مجریان در استان ها شده است.