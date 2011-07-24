حضور مقتدرانه ایران در آبهای آزاد برای ملتها الهام بخش و امیدآفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا صبح یکشنبه با حضور در قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش – ناوگان جنوب، از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات یگانهای دریایی ارتش در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای آزاد قرار گرفتند.

به هنگام حضور رهبر انقلاب اسلامی در مرکز کنترل فرماندهی ناوگان جنوب، فرماندهان منطقه دوم ولایت و منطقه سوم کُنارک در ارتباط مستقیم تصویری، وضعیت مناطق عملیاتی خود را تشریح کردند.

فرمانده کل قوا نیز از زحمات و تلاشهای فرماندهان و نیروهای این مناطق، تشکر و قدردانی کردند.

در ادامه بازدید حضرت آیت الله خامنه ای از قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش – ناوگان جنوب، چگونگی استقرار یگانهای دریایی ارتش در خلیج فارس و دریای عمان و حوزه عملیاتی آنها و نحوه آرایش یگانهای دریایی فرامنطقه ای بیان شد.

عملیات یگانهای ویژه نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و حفاظت از کشتی های تجاری و نفتکش ها در مقابله با دزدان دریایی، بخش دیگری از توضیحات فرماندهان در مرکز کنترل فرماندهی ناوگان جنوب بود.

فرمانده کل قوا همچنین با حضور در مرکز ارتباطات قرارگاه مقدم، در پیامی رادیویی به ناو جماران، از زحمات فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش در طراحی و ساخت ناو جماران تشکر کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلحِ مستقر در منطقه با اشاره به ظرفیت ها و عرصه های فراوان موجود برای پیشرفت بیشتر نیروهای دریایی تأکید کردند: گسترش حوزه تحرک و حضور نیروی دریایی در آبهای آزاد و تأمین زیرساخت های این حضور، زمینه ساز تبدیل شدن نیروی دریایی به یک نیروی راهبردی حقیقی است.

ایشان با اشاره به تأثیرات جهانی و پیام های عزت آفرین و اقتدار بخش حضور نیروی دریایی در باب المَندَب، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز افزودند: این حضورها دشمن را به شدت دستپاچه و هراسناک کرد زیرا حضور مقتدرانه یگانهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد برای ملتها الهام بخش و امیدآفرین است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران اهل تجاوز نیست ولی اهل حضور در آبهای آزاد است زیرا آبهای آزاد دنیا متعلق به همه و بستری برای انتقال فرهنگ است.

فرمانده کل قوا افزودند: نیروی دریایی با چنین مختصات راهبردی، برای سیاست، عزت ملی و استقلال کشور نقش آفرین خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای نیروهای دریایی ارتش و سپاه را مکمل یکدیگر خواندند و خاطرنشان کردند: دو نیروی دریایی دارای ابتکارات و نوآوریهای خوبی هستند که می توانند تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای بار دیگر بر لزوم همکاری دستگاهها و سازمانهای اجرایی با نیروهای مسلح برای برطرف کردن نیازهای پشتیبانی نیروها و خانواده های آنان تأکید کردند.

در ابتدای این دیدار امیرسرلشگر صالحی فرمانده کل ارتش ضمن خیرمقدم، حضور نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و گسترش حوزه مأموریت خود را دستاوردی بزرگ دانست.

سردار سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه نیز در سخنانی با اشاره به انتقال ستاد نیروی دریایی سپاه به بندرعباس در مدت زمان کوتاه، گفت: نیروی دریایی سپاه با افزایش توانمندیهای دریایی، موشکی و هوایی، امکان کنترل و نظارت خود را در خلیج فارس گسترش و تعمیق داده است.

همچنین امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در گزارشی از اقدامات این نیرو گفت: تغییر و گسترش مأموریتها تا مدار 10 درجه، توسعه منطقه سوم دریایی کُنارک، افزایش و ارتقاء پایگاههای دریایی، اعزام ناوگروهها به آبهای آزاد، نوسازی تجهیزات، ارتقاء سامانه های موشکی، و ارتقاء توانمندیهای ارتباطی، جنگ الکترونیک و سایبری از جمله تلاشهای انجام گرفته است.

سردار سرتیپ فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در گزارشی از فعالیتهای این نیرو گفت: برگزاری دوره های مختلف بصیرت برای کارکنان و خانواده های آنان، افزایش آمادگی های عملیاتی، استقرار یگانهای ویژه در برخی جزایر و مناطق حساس، افزایش سامانه های راداری، ارتقاء توان موشکی، و افزایش گشت های دریایی و هوایی از جمله اقدامات نیروی دریایی سپاه است.