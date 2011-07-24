دکل های حفاری با قدرت 2 هزار اچ پی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حمید آبروشن امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از کارگاههای مکانیک جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران افزود: سیستم طراحی و ساخت سیستم کنترل دکل های حفاری از برنامه های این مرکز است.

مدیر مرکز کارگاههای مکانیک جهاددانشگاهی با بیان اینکه تاکنون 5 سیستم کنترل دکل های حفاری ساخته شده است، اظهار داشت: این تعداد 3 سیستم با روش مهندسی معکوس طراحی شده است و در تلاش هستیم تا این سیستم ها را از طریق بومی سازی فناوری تولید کنیم.

وی با بیان اینکه سیستم کنترل دکل های حفاری بخش تجهیزات الکترونیکی دکل های حفاری است، خاطرنشان کرد: از سال 80 مطالعات برای طراحی ساخت این سیستم آغاز شده است و تاکنون یک دستگاه سیستم کنترل دکل های حفاری به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شده است.

آب روشن همچنین از طراحی و ساخت سیستم کنترل دکل حفاری خبر داد و یادآور شد: این سیستم دارای قدرت 2 هزار اچ پی خواهد بود که در ماههای آینده به همراه کلیه تجهیزات آن مانند سیستم برق و کنترل راه اندازی و آماده تحویل می شود.