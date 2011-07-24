یک طلاق نتیجه هر 14 ازدواج در خراسان جنوبی

علی پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری 180 واقعه طلاق در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.22 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: 68.33 درصد طلاق ها معادل 123 واقعه در شهرها و 31.67 درصد معادل 57 واقعه در روستاها ثبت شده است.

پورحسین با بیان اینکه نسبت ازدواج به طلاق در استان 14 بوده است، بیان داشت: این نسبت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 12 و 19 گزارش شده است.

به گفته وی با توجه به عدم وجود دفاتر طلاق در شهرستان های سربیشه و درمیان بیشترین طلاق ثبت شده استان در شهرستان بیرجند ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال با رقم 74 مورد بوده است.

پورحسین تصریح کرد: در این مدت در گروه سنی 25 تا 29 سال در زنان نیز 50 مورد طلاق ثبت شده است.

وی افزود: در این فاصله زمانی بیشترین طلاق های ثبت شده با رقم 12.8 درصد مربوط به زوج های هم سن و 53 درصد طلاق ها مربوط به زوجینی بوده که صفر تا پنج سال اختلاف سنی داشته اند.

پورحسین ادامه داد: در این مدت در 52 درصد طلاق ها طول زندگی مشترک بین زوجین کمتراز چهار سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در 15 درصد از طلاق های ثبتی، زوجین دارای زندگی مشترک بین یک تا دو سال، 12.8 درصد زندگی مشترک کمتر از یک سال و دو تا سه سال و 11 درصد دارای زندگی مشترک بین سه تا چهار سال بوده اند.