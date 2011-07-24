دغدغه ای برای استقرار صنایع در گلستان نیست

علی پورنبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود 22 شهرک و ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی اترک، در دولت نهم و دهم اقدامات اساسی و خوبی برای زیرساخت های استان گلستان انجام شده است که با این اقدامات صورت گرفته، خوشبختانه مشکلی از بابت جذب سرمایه گذار وجود ندارد.

وی تصریح کرد: نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهاد اقتصادی" و تاکید ایشان بر پر رونق تر کردن کارگاه عظیم ایران از طریق تلاش و تولید و کارآفرینی، نشان دهنده اهمیت نقش اقتصاد به عنوان موضوع اصلی زندگی مردم کشور است.

به گفته وی شرکت شهرکها و نواحی صنعتی گلستان طی سالهای اخیر به منظور تحقق عدالت صنعتی ، خدمات خود را در سطح استان گسترش داده به گونه ای که تمامی شهرستانها در حال حاضر حداقل دارای یک شهرک و یا یک ناحیه صنعتی است.

پورنبوی ادامه داد: این اقدام، زمینه سرمایه گذاری صنعتی و به تبع آن اشتغال و رونق اقتصادی ناشی از ایجاد و توسعه بخش صنعت و معدن در شهرستانهای استان را فراهم کرده است.

