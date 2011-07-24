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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

کلنگ پروژه های ورزشی در شهرستان ماهنشان زده شد

کلنگ پروژه های ورزشی در شهرستان ماهنشان زده شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان گفت: کلنگ پروژه استخر سرپوشیده و پروژه اختصاصی بانوان در شهرستان ماهنشان زده شد.

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، استخر سرپوشیده و اختصاصی بانوان شهرستان ماهنشان را از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان زنجان عنوان کرد و افزود: پروژه استخر سرپوشیده با زیربنای 25 در 13 است.

وی اظهار داشت: در سال 85 اجرای این کار شروع شده و این پروژه 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبار لازم برای این پروژه 420 میلیون تومان است و 900 میلیون تومان نیاز است.

رحمانی افزود: با تحقق 50 درصدی اعتبار در مدت 6 ماه این پروژه به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان اعتبار پیش بینی شده برای پروژه اختصاصی بانوان را 200 میلیون تومان اعلام کرد لذا دو پروژه ورزشی در دندی و ایجرود داریم.

وی تاکید کرد: ما باید در راستای رشد و توسعه ورزش شهرستان ماهنشان و ایجاد نشاط در بین جوانان و ارتقای قهرمانی در استان به ورزش بها و ارزش دهیم.
 

کد مطلب 1366294

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