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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

موتمر:

رشد آموزش و پرورش در گرو توسعه آموزشهای مجازی است

رشد آموزش و پرورش در گرو توسعه آموزشهای مجازی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از آنجایی که در حال حاضر دانش‌آموزان به آموزشهای سنتی توجهی ندارند از این رو رشد و پرورش آموزش و پرورش در گرو توسعه آموزشهای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موتمر ظهر یکشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه تخصصی توسعه فناوری آموزش الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان محیطی مناسب برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است، افزود: امروز تمام متولیان تعلیم و تربیت در جامعه باید به نیاز‌های دانش‌آموزان توجه کنند و آموزشهای خود را متناسب با این نیاز‌ها ارائه بدهند.

 وی اظهار داشت: ازآنجایی که در حال حاضر دانش‌آموزان به آموزشهای سنتی توجهی ندارند به همین خاطر رشد و پرورش خود را در گرو توسعه آموزشهای مجازی است.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: نظام آموزشی کشور باید به سوی استفاده از آموزشهای مجازی حرکت کند و آموزشهای الکترونیکی را در مدارس توسعه بدهد.

وی اضافه کرد: الگو‌های آموزشی باید قابل دسترس، منطبق با نیاز‌های دانش‌آموزان و حمایت‌کننده از این قشر از جامعه در زمینه‌های مختلف باشد و متولیان امور تربیتی باید در آموزشهای خود به این سه ویژگی توجه کنند.

موتمر یادآور شد: به دلیل تغییر ذائقه‌های دانش‌آموزان ایجاد یک فرصت برای استفاده از فناوری اطلاعات و آموزشهای مجازی در نظام آموزشی کشور ضروری است.

وی گفت: این سه ویژگی در رسانه‌های سایبر و مولتی مدیا به صورت واضح قابل مشاهده است و این رسانه‌ها در رشد و توسعه آموزشهای مجازی به میزان زیادی موثرند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: امروزه معلمان باید نقش خود را تغییر بدهند و به جای انتقال‌دهنده اطلاعات ناظر بر چگونگی ارائه این اطلاعات باشند.

کد مطلب 1366307

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