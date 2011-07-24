30 واحد معدنی در شهرستان ماهنشان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ماهنشان ظهر یکشنبه در بازدید استاندار زنجان از شهرستان ماهنشان افزود: شهرستان ماهنشان با 105 شهید، 63 جانباز و 15 آزاده نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس داشت و در تمام صحنه ها حضور پر رنگ داشته اند.

وی اظهار داشت: 85 درصد مردم شهرستان در انتخابات دور دهم رئیس جمهوری شرکت کرده اند.

فرماندار شهرستان ماهنشان وسعت جمعیتی مرکز شهرستان را 45 هزار نفر عنوان کرد و گفت: کل شهرستان 45 هزار نفر جمعیت دارد.

محمدپور تاکید کرد: میزان برخورداری گاز شهرستان ماهنشان نسبت به استان، 16 درصد پایین تر از میانگین استانی است و از جهت راه روستایی و آسفالت و آب شرب مشکل دارد و پاسخگوی نیاز مردم نیست.

وی افزود: مطالعه سدهای مختلف صورت گرفته و قلعه چای هفته دولت کلنگ زنی می شود و اجرای طرح هادی در شهرستان ماهنشان شروع شده است لذا اجرای این طرح در روستا ها 10 درصد است و میانگن استانی 20 درصد است که 10 درصد این شهرستان پایین تر است .

فرماندار شهرستان ماهنشان میزان شاخص ارتقای شهرستان باید از 9 به 12 رشد پیدا کند که گازرسانی در ماهنشان 15 درصد و کل استان 27 درصد که گازرسانی در ماهنشان از میانگین استانی 50 درصد پایین تر است.

محمدپور در ادامه گفت: در دور اول سفر رئیس جمهور 3 پروژه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی داریم.

وی گفت: 33 میلیارد تومان برای پروژه های ملی و استانی داریم که هیچگونه اطلاع رسانی از سوی صدا و سیما صورت نگرفته است و صدا و سیما محرومیت های شهرستان را اطلاع رسانی نمی کند و بسیار ضعیف کار می کند.