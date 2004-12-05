جشنواره فيلم 100 كاشف استعدادها است

بهزاد خداويسي بازيگر و فيلم ساز فيلم هاي كوتاه تلويزيون و سينماي ايران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر، در ستاد تبليغات دومين جشنواره سراسري فيلم 100 ثانيه اي در كرج گفت: فيلمهاي 100 ثانيه اي با زمان كوتاه و معناي عميقي كه دارند اصلا خسته كننده نيستند. ما آنها را مي بينيم و آنها در ذهن ما ماندگار مي شوند. از طرفي چون خلق يك اثر كوتاه و 100 ثانيه اي بسيار دلچسب و درعين حال دشوار است ماندگاري آن نيز بيشتر است. افزود: جشنواره هايي از اين دست مي توانند خاستگاهي براي ظهور و پرورش استعدادها و تقابل انديشه هاي خلاق و نوظهور باشند.خداويسي با تاكيد بر جدي گرفتن فيلم هاي كوتاه اظهار داشت، چنانچه اين فيلم ها جدي گرفته شوند هر روز شاهد درخشش روز افزون فيلم سازان كوتاه خواهيم بود.

به اعتقاد اين هنرمند در اين جشنواره ها فيلمسازان با هم دوره هاي خود و فيلم هاي آنها آشنا مي شوند و اثر يكديگر را به نقد مي گذارند و همين مساله مي تواند از كاركردهاي مفيد اين جشنواره باشد.

خداويسي يادآور شد، يكي از معضلات هميشگي جشنواره ها اين است كه فراموش مي كنند، قرار است جشني اتفاق بيفتد و به خصوص در اختتاميه ها تريبون سخنراني حرفهاي نامربوط فراوان دارد.

وي اظهار اميدواري كرد، جشنواره بودن اين است برنامه ها را فراموش نكنيم و محيطي آزار دهنده براي فيلم سازان به وجود نياوريم.

به گفته خداويسي جشنواره فيلم 100 در نوع خود منحصر به رد و جلب است و منجر به برداشتن گامهاي موفق در سينماي ايران خواهد شد.

دومين جشنواره فيلم 100 به همت دفتر هنرهاي تصويري حوزه هنري كرج 24 الي 26 آذر ماه در كرج برگزار مي شود.