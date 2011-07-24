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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

طی سال گذشته/

500هزار سند دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شد

500هزار سند دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کرمان از جمع آوری 500 هزار سند مربوط به دوران دفاع مقدس در کرمان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سرهنگ مهدی ابوالحسنی در جمع خبرنگاران گفت: طی سال گذشته 500 هزار سند دوران دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شد.

 سرهنگ ابوالحسنی با بیان اینکه طرح گنجینه ماندگار در تمامی شهرهای کرمان تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد گفت: با اجرای مرحله نخست این طرح در شهرستا ن های بم، فهرج و ریگان 20هزار سند دفاع مقدس جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه آثار رزمندگان در کتاب نقش جهان کرمان به ثبت می رسد اظهار داشت: علاقمندان می توانند اسناد خود را به مجتمع فرهنگی سرو تحویل دهند.

این مسئول ابراز داشت: مرحله دوم طرح گنجینه ماندگار در کرمان تا 20 مرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1366323

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