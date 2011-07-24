500هزار سند دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سرهنگ مهدی ابوالحسنی در جمع خبرنگاران گفت: طی سال گذشته 500 هزار سند دوران دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شد.
سرهنگ ابوالحسنی با بیان اینکه طرح گنجینه ماندگار در تمامی شهرهای کرمان تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد گفت: با اجرای مرحله نخست این طرح در شهرستا ن های بم، فهرج و ریگان 20هزار سند دفاع مقدس جمع آوری شد.
وی با بیان اینکه آثار رزمندگان در کتاب نقش جهان کرمان به ثبت می رسد اظهار داشت: علاقمندان می توانند اسناد خود را به مجتمع فرهنگی سرو تحویل دهند.
این مسئول ابراز داشت: مرحله دوم طرح گنجینه ماندگار در کرمان تا 20 مرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد.
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