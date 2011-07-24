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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

اولین دوره مسابقات رباتیک گلستان آغاز شد

اولین دوره مسابقات رباتیک گلستان آغاز شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات روباتیک گلستان به مناسبت گرامیداشت هفته مهارت و فنآوری در شهرستان کردکوی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه بعد از ظهر یکشنبه در رشته مسیریاب ویژه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی شروع شد.

در این مسابقات که برای اولین بار در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه ها برگزار میشود 17 تیم شرکت دارند و به مدت 2 روز به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین به منظور بزرگداشت هفته مهارت و فناوری ، یک دوره مسابقه فوتسال بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان گلستان آغاز شد.

این مسابقات با شرکت 10 تیم از اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان گلستان آغاز شد.

این دوره از مسابقات به همت کمیته بزرگداشت فته مهارت و فناوری استان و شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان از روز جاری در سالن شهدای جنگلده شهرستان علی آباد کتول و به میزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان آغاز شد.
کد مطلب 1366336

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