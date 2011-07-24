اولین دوره مسابقات رباتیک گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه بعد از ظهر یکشنبه در رشته مسیریاب ویژه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی شروع شد.

در این مسابقات که برای اولین بار در سطح مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه ها برگزار میشود 17 تیم شرکت دارند و به مدت 2 روز به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین به منظور بزرگداشت هفته مهارت و فناوری ، یک دوره مسابقه فوتسال بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان گلستان آغاز شد.



این مسابقات با شرکت 10 تیم از اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان گلستان آغاز شد.



این دوره از مسابقات به همت کمیته بزرگداشت فته مهارت و فناوری استان و شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان از روز جاری در سالن شهدای جنگلده شهرستان علی آباد کتول و به میزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان آغاز شد.