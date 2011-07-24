51 نفر در سواحل مازندران غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سالمسازی دریای مازندران با ارائه گزارشی از طرح دریای استان گفت: در سال جاری ۵۱ نفر در دریای مازندران غرق شدند که نسبت به سال قبل ۳۹ درصد کاهش آماری داشتیم.

وی گفت: اقدامات خوبی در طرح های دریا توسط فرمانداران با توجه به کمبود منابع مالی صورت گرفته است که این امر نشان از هماهنگی وفعالیت خوب دستگاه های مرتبط دارد.

ابراهیمی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: به تمامی فرمانداران شهرستان های استان ابلاغ شده است تا با استفاده از ظرفیت های مردمی و هیات های مذهبی، ستاد ماه رمضان را در شهرستان شکل دهند.

وی هدف از تشکیل این ستاد را ایجاد فضای معنوی در ماه میهمانی خدا عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی و دینی در این ماه گفت: وظایف عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی در ماه مبارک رمضان هر سال باید به روز رسانی و به طور کامل انجام شود.

طرح سالمسازی دریای مازندران از 15 خرداد ماه در 338 کیلومتر نوار ساحلی استان آغاز شده است.



