ورزش لرستان در سال 89 عملکرد نداشت/ حباب ارتقا سرانه ورزشی ترکید!

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی استان لرستان در این جلسه که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد در سخنانی از ارائه گزارش عملکرد سال 89 در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان خودداری کرد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل اینکه در سال گذشته هیچ گونه سیستم ارزیابی عملکردی در سازمان تربیت بدنی وجود نداشته من نمی توانم در این زمینه عملکردی را ارائه دهم.

نیکوخصال با یادآوری اینکه هیچگونه مستنداتی در زمینه عملکرد سال گذشته سازمان تربیت بدنی لرستان وجود ندارد به اعضای جلسه وعده داد که عملکرد سال جاری را بر اساس یک نرم افزار و سیستم جدید در اختیار اعضای جلسه قرار خواهد داد.

این سخنان مدیرکل تربیت بدنی لرستان از جهات مختلفی قابل تامل است که خبرگزاری مهر قضاوت در این زمینه را بر عهده کارشناسان حوزه ورزش لرستان می سپارد و تنها به این نکته می پردازد که مگر با تغییر مدیران ساختار یک اداره کل به طور کلی از هم گسسته می شود که هیچ اثری از عملکردها باقی نمی ماند؟

میرزاحسین سالاروند مدیرکل قبلی تربیت بدنی استان لرستان که در تاریخ مهرماه سال 87 به عنوان مدیرکل تربیت بدنی لرستان منصوب شد نزدیک به سه سال سکان هدایت ورزش لرستان را بر عهده داشت و شاید با توجه به سخنان مدیرکل جدید این اداره ایشان عملکرد خود را به همراه خود برده است که نمی توان از آن مستنداتی به دست آورد.

این در حالیست که مدیرکل قبلی این اداره کل قبل از تودیع بارها در نشست های خبری از پرونده عملکرد خود در دوران تصدی سخن گفته است و همواره از ارتقا سرانه ورزشی استان به عنوان یکی از افتخارات دوران مدیریتش یاد کرده که گویا با حضور مدیرکل جدید باید منتظر آمارهای دیگری بود.

مدیرکل جدید تربیت بدنی لرستان با زیر سئوال بردن آمارها در زمینه ارتقا سرانه ورزشی لرستان گفت: در حالیکه ما باید در پایان برنامه چهارم توسعه به سرانه یک مترمربع می رسیدیم که در طول 6 سال اخیر سرانه ورزشی در لرستان تنها 6 میلی متر اضافه شده است.

نیکوخصال ادامه داد: در حالیکه در استان بیش از چهار میلیارد کار عمرانی در حوزه ورزش در گذشته انجام شده است ولی تنها چند میلی متر سرانه ورزشی ارتقا پیدا کرده است.

وی از صرف این اعتبارات به عنوان "حیف و میل کردن" اموال بیت المال یاد کرد و گفت: متاسفانه از منابع حداکثر بهره برداری نشده است.

به هر حال هرچند در روزهای آخری که میرزاحسین سالاروند صندلی مدیریت را به فرهاد نیکوخصال می سپرد از سرانه ورزشی51 سانتی متری لرستان سخن گفت و این رقم را از افتخارات دوران مدیریت خود برشمرد که با گذشت چند ماه مدیرکل جدید این اداره رویای سرانه ورزشمان را فروریخت و گفت که هم اکنون سرانه ورزشی در لرستان تنها 46 سانتی متر است و در این مدت این سرانه تنها 6 میلی متر ارتقا داشته است.

هر چند که این روزها رقم سرانه ورزشی لرستان به یک معمای مبهم تبدیل شده و آمار مختلفی از آن ارائه می شود که می توان تنها با استناد به فقر امکانات ورزشی در لرستان و نبود سالنهای تخصصی برای ورزشکاران به وضعیت اسفناک این حوزه پی برد به طوریکه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در سفر خود به لرستان نیز از وضعیت موجود ابراز تاسف کرد.

به هر حال به دور از تایید یا رد اظهارات مدیر کل جدید تربیت بدنی لرستان به نظر می رسد هنگام معارفه مدیران باید پیرامون عملکرد دوران مدیریت آنها شفاف سازی صورت گیرد وگرنه باید هر روز منتظر ماند تا در دوران مدیر جدید بخشی از پشت پرده عملکردهای گذشته در افکار عمومی فاش شود که این رویه اعتماد مردم به بدنه مدیریتی استان را از میان خواهد برد.

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گزارش: فاطمه حسینی