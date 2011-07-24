اقتدار نیروی انتظامی مدیون مشارکت مردم با پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان ظهر یکشنبه در جمع فرماندهان انتظامی و دریابانی استانهای گیلان، گلستان و مازندران به بررسی اقدامات وعملکرد صورت گرفته در طرح های سالم سازی دریا پرداخت.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه و در پیش بودن ماه مبارک رمضان به تشریح اهداف اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخت.

وی تصریح کرد: طرح ارتقای امنیت اخلاقی هرچند پیچیده است اما باید این مهم با مشارکت مردمی و همکاری مسئولان نهاد ها، ادارت و سازمان های ذیربط در جامعه پیگیری و اجرا شود.

رادان یادآورشد: با همکاری ومشارکت مردم، نیروی انتظامی امروز نیروی مقتدرتر از گذشته است که در همه صحنه ها حضور داشته واین اقتدار را مدیون تعامل و مشارکت مردمی می داند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی از مطالبات به حق مردم بوده و پلیس در برخورد با بر هم زنندگان امنیت اجتماعی و اخلاقی برابر قانون عمل خواهد کرد.

وی،هدف پلیس در طرح ارتقای امنیت اخلاقی را اصلاح افراد دانست و افزود: در برخورد با متخلفان هدف اصلاح فرد، اصلاح پوشش و کاهش مزاحمت هاست و چنانچه افرادی به قصد تفریح مرتکب اعمال مجرمانه شوند با آنان بشدت برخورد خواهیم کرد.

رادان با اشاره به طرح های سالم سازی دریا افزود: باید فضای را برای شهروندان و مسافران مهیا کنیم تا به بهترین نحو از مواهب الهی و طبیعی استفاده کنند و مرتکب گناه نشوند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: به واسطه شرافت سربازی و اعتقاد به ولایت فقیه در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی باید از جان مایه بگذاریم.