دلیلی برای عذرخواهی از ترکیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، وزیران کابینه رژیم صهیونیستی در نشست هفتگی خود به بررسی گزارش نهایی کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در مورد حمله سال گذشته نظامیان اسرائیلی به کشتی مرمره که به زودی منتشر می شود، پرداختند.

در نشست امروز یکشنبه این هشت وزیر، "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه مدعی شد دلیلی برای عذرخواهی تل آویو از آنکارا وجود ندارد. وی با بیان اینکه از حامیان بهبود روابط با ترکیه است، گفت : این کار نباید تنها از جانب اسرائیل انجام شود.

لیبرمن در ادامه ضمن مخالفت با عذرخواهی از ترکیه و طرح این ادعا که اکنون توپ در زمین ترکها است، اظهار داشت : عذرخواهی دلیلی ندارد چرا که نظامیان ما برای انجام ماموریتشان به دریا اعزام شدند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل موافقت با درخواست آنکارا برای عذرخواهی پایان دهنده تنشها نبوده و بهبود روابط دو جانبه مستلزم اقدامات بیشتری است.

در این نشست "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد تل آویو نیازی برای دادن پاسخ سریع به درخواست آنکارا نمی بیند. قرار است گزارش موسوم به پالمر که به بررسی حمله سال گذشته صهیونیستها به کاروان آزادی می پردازد، روز چهارشنبه منتشر شود.



خاطر نشان می شود رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر عذرخواهی رژیم صهیونیستی از ترکیه را شرط بهبود روابط دوجانبه دانست که در پی حمله نظامیان صهیونیست به فعالان صلح ترکیه به شدت تیره شده است.