آلمان رئیس گروهک تروریستی پژاک را به ایران مسترد کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به عملیات تروریستی گروهک پژاک که موجب کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران شد نامه ای را خطاب به رئیس مجلس جمهوری فدرال آلمان تنظیم کرده و در آن خواستار تحویل رئیس این گروهک تروریستس به ایران شده است.

این نامه بدین شرح است:

ریاست محترم مجلس جمهوری فدرال آلمان ، با سلام و احترام؛ در شرایطی که تصویب اسناد و انجام اقدامات ضد تروریستی توسط اکثر کشورها در حال گسترش است و پیشگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم و همچنین پیشگیری و جرم انگار اقدامات تروریستی جزء ضروریات مبارزه با تروریسم قلمداد می شود، متاسفانه همچنان شاهد فعالیت آزادانه گروهک های تروریستی در برخی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم هستیم. بدون شک این گروهک ها بدون حمایت برخی دولت ها امکان اولیه حیات و فعالیت را ندارند. من جمله این گروهک هامی توان به گروهک تروریستی منافقین و گروهک تروریستی پژاک اشاره نمود.

وی در بخش دیگری از این نامه با ابراز تاسف از حمایت اتحادیه اروپا از گروهک های تروریستی اظهار داشته است : ما نهایت تاسف خود را از اعطای تابعیت آلمانی به رئیس گروه پژاک، عبدالرحمان حاجی احمدی، و عدم محاکمه یا استرداد این جنایتکار بین المللی ابراز نمائیم. این حمایت ها در حالی است که مسئولین کشورهای اروپا من جمله حضرتعالی از وضعیت یک زن عکاس ابراز نگرانی می کنید.

الهیان با برشمردن اسناد رابطه گروهک تروریستی پژاک با آمریکا و اتحادیه اروپا تصریح کرده است:

1- گروه پژاک از سال 2004 میلادی پس از حمله آمریکا به عراق تجهیز و تقویت گردید تا عاملی بر ایجاد ناامنی در منطقه شود.

2- بنا بر اعتراف ساموئل گاردینر افسر اطلاعاتی نظامی آمریکا، سایت ویژه پژاک با اعلام شماره حساب در آمریکا برای حمایت از پژاک افتتاح گردید.

3- رژیم غاصب اسرائیل نیز همواره شادمانی خود را پس از اعمال تروریستی پژاک ابراز نمود ه است.

4- اتحادیه اروپا نیز با فراهم آوردن مستند تبلیغاتی و انجام ملاقات و حمایت از حاجی احمدی به جای اتخاذ موضع ضد تروریستی همواره از این گروهک تروریستی دفاع کرده است.

5- پلیس آلمان 2 سال قبل حاجی احمدی را به مدت 2 روز دستگیر و سپس او را آزاد نمود.

عالی جناب رئیس گروه پژاک با خصلت ددمنشانه و دور از انسانیت قاتل بیش از سیصد نفر از ایرانیان و گروهک منافقین عامل قتل بیش از 16000 نفر ایرانی می باشد.

الهیان پایان دادن به بی کیفری و مجازات عاملان جنایات علیه بشریت، جزء لاینفک برقراری صلح و امنیت بین المللی دانسته .خواستار شده است : از جمهوری فدرال آلمان رئیس گروه پژاک را دستگیر و محاکمه یا به جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید. تا جمهوری اسلامی ایران با محاکمه و تحقق حق دادخواهی منصفانه و جبران خسارات برای قربانیان و خانواده آنها گامی موثر در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر بردارد.

زهره الهیان

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس