رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در جهاد دانشگاهی هرمزگان ایجاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر،غلامعباس اسدپور بعد از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با اشاره به ادامه روند پیشرفت جهاد دانشگاهی در آینده، عنوان کرد: در ادامه راه ما مبنای کار را بر سه اصل آموزش، پژوهش و کارهای فرهنگی گذاشته ایم.

وی افزود: در زمینه آموزش در حال حاضر هزار و 400 دانشجو در جهاد دانشگاهی هرمزگان مشغول به تحصیل هستند که در آینده علاوه بر افزایش این دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد و دکترا نیز در این واحد راه اندازی خواهند شد.

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان در ادامه با بیان اینکه هیچ کاری بدون پژوهش به مرحله اجرا نخواهد رسید، بیان داشت: نتیجه کارهای آموزشی و پژوهش فرهنگ است و ما باید از این ظرفیت استفاده بهینه را ببریم.

اسدپور به برنامه های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: ازجمله برنامه های کوتاه مدت ما ایجاد ارتباط نزدیک با دستگاههای اجرایی استان هرمزگان و همچنین برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی، علمی و اجتماعی با همکاری نهادهایی همچون میراث فرهنگی و دفتر تحقیقات دریایی است.

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز مشاوره، تشکیل تیمهای ژئوفیزیک دریا، راه اندازی مرکز تحقیقاتی زمین شناسی دریا و زیست شناسی دریا در جزیره قشم، راه اندازی مرکز تحقیقات شیلات در جزیره ابوموسی، تهیه بانکهای اطلاعاتی منابع آب و خاک و محیط زیست استان هرمزگان، انتشار نشریه های علمی، انتشار کتب علمی و اخذ رتبه های علمی برتر ازجمله مهمترین برنامه های جهاد دانشگاهی استان هرمزگان برای آینده است.