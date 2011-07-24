اطلاع رسانی موثر در استانهای زنجان و البرز نهادینه شده است

حمیدرضا شمس ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" و دیدار با روابط عمومی های فرمانداری و استانداری استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد عمومی استانداریهای استان زنجان و البرز افزود: شناخت افکار و مهندسی افکار یک اعتمادسازی متقابل با مخاطبین دارد که که این امر مهم در ارزیابی عملکرد با روش های فناوری های نوین، استانداردسازی تجهیزات، امکانات و جذب نیروی های متخصص و بهره مندی از روابط عمومی الکترونیک اثر مطلوب تری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی یک پدیده فکری است که این امر می طلبد که مدیران درون و برون سازمانی تعامل و ارتباط مستمررا در دستور کار قرار دهند که این در سایه گفتمان واحد در اعتلای ارتباطات و اطلاع رسانی در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنان و شایعات هدفی چون مبارزه با جنگ نرم و هرگونه تهدید در بحران رسانه ای را دارد و آرامش بستر سازندگی و روابط عمومی در کاهش استرس نقش اساسی ایفا می کند.

رئیس اداره امورات استانهای روابط عمومی وزارت کشور ارتقاء و تجهیزات در روابط عمومی ها توسط استاندار و فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی تقدیر و قدردانی کرد و گفت: ما باید یک الگوی مناسب جهادی را در روابط عمومی ها را پیاده سازی کنیم و ارتباطات و تبلیغات و اطلاع رسانی وصول اشتراک و اعتلای آن را بشناسیم.

شمس افزود: اولویت های دستگاه را با شناخت افکار و نیازهای مردمی به صورت هنرمندانه پاسخ دهیم و از همه مهمتر رهنمودهای رهبری را در پیاده کردن یک روابط عمومی موفق که تاثیرگذار و هنرمندانه با دیرینه خاص و ذائقه خوب به مردم اطلاع رسانی کنیم و برخوردار لازم را بدانیم.

وی در ادامه در خصوص ساختار روابط عمومی فرمانداری و استانداری گفت: آثار فرمانداری از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور به صورت پیشنهادی به وزارت کشور تقدیم شده است ولی فرماندارهایی که فاقد روابط عمومی و از کار روابط عمومی دور می شوند و کارهای مختلفی انجام می دهند با مدیریت دفتر وزارت کشور از طریق روابط عمومی استانداری مکاتبه خواهد شد.

ارزیابی عملکرد روابط عمومی، محور اصلی کارآمدی روابط عمومی ها است

رئیس اداره امور استانهای روابط عمومی وزارت کشور یادآور شد: ارزیابی عملکرد محور اصلی تشخیص روابط عمومی و کارآمد است و احترام و توجه مسئولین و مدیران به این حوزه روابط عمومی را تعمیق و به اجرایی نظامند تبدیل و راهنمایی می کند.

شمس در خصوص انتقاد و پیشنهاد در راستای تقویت اطلاع رسانی اعلام آمادگی کرد و برای تقویت این جایگاه از مدیران تقاضای اعتبار و بودجه لازم برای جذب نیروی انسانی متخصص و حضور مستمر در شورای فرمانداری ها و روابط عمومی های استان یاد کرد.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه در ارائه عملکرد و رویکرد روابط عمومی نوین و دوره های آموزشی تخصصی جهت استمرار و حیات روابط عمومی ها الزامی است و جهت استمرار حیات روابط عمومی باید سلامت اخبار و اطلاعات را داشته باشم.

رئیس اداره امور استانهای روابط عمومی وزارت کشور افزود: استخدام شرکتی نیروهای روابط عمومی به صورت قراردادی میسر شود و نیروی جدید استخدام شود.