رونداصلاحات متوقف نمی شود/ مشروعیت اسد از غرب گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای العام کویت، "بسام عبدالمجید" گفت : چرخ اصلاحات سوریه هرگز متوقف نمی شود و سوریه به الگویی کامل برای دموکراسی در آینده تبدیل می شود.

وی ضمن رد اخبار مربوط به وجود شبکه جاسوسی سوریه در کویت افزود: روابط دو کشور رو به گسترش است و امنیت کویت مساوی امنیت سوریه است.

عبدالمجید تصریح کرد: گفتگو تنها راه خروج سوریه از بحران است و درخواستهایی که برای انقلاب و تغییرات سریع مطرح می شود کشور را به مرحله تاریکی می کشاند که به نفع هیچ کس نیست؛ خارج نشینان نظراتی دارند که اجرایی نیست.

سفیر سوریه در کویت ادامه داد: در سوریه علیه تظاهرات کنندگانی که خواهان تغییرات و اصلاحات مسالمت آمیز باشند اقدامی صورت نمی گیرد و فقط با افراد مسلح برخورد می شود.

وی با اشاره به سخنان "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا درباره سوریه افزود: اظهارات کلینتون نشانه دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی سوریه است، زیرا مشروعیت "بشار اسد" از آمریکا یا دیگر کشورها گرفته نشده است، مهم مردم سوریه هستند که حامی همیشگی بشار اسد هستند.

عبدالمجید تصریح کرد: توطئه ها علیه سوریه از زمان سفر "کالین پاول" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در سال 2003 شروع شده است و با اظهارات دیگر مقامات درباره ضرورت فاصله گرفتن سوریه از ایران، حزب الله و حماس ادامه یافت در آخرین مورد نیز رابرت فورد سفیر آمریکا به استان حماه رفت تا به خشونتها دامن زند.