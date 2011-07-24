به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده عصر یکشنبه ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از اخطاری که به 10 باشگاه لیگ برتری جهت تسویه حساب مالی خود دادیم، چهار باشگاه استقلال، تراکتورسازی تبریز، صبای قم و پرسپولیس هنوز هیچ اقدامی برای رفع مشکلات مالی خود نکرده و در صورت عدم تسویه حساب، کارت بازی برای تیم های فوق صادر نمی شود.

وی افزود: تیم استیل آذین و پیکان قزوین که به دسته یک سقوط کرده اند نیز باید مشکلات مالی خود را حل کنند. اما از سازمان لیگ آزادگان خواسته ایم تا همانند لیگ برتر مشکلات مالی تیم های خود را حل کرده و پس از تسویه حساب از سوی تیم ها،کارت بازی برایشان صادر شود.

وی در ادامه بیان کرد: قبل از شروع لیگ یازدهم، آئین نامه جدید کمیته انضباطی که از طریق سایت رسمی فدراسیون وکتابچه به استانها ابلاغ شده است، به مرحله اجرا در می آید و تمامی رای های صادره از سوی این کمیته بر اساس آئین نامه جدید خواهد بود.

سرپرست کمیته انضباطی در پایان در خصوص بخش نامه ای که به استانها ارسال شده، گفت: درخواست ما از کمیته های انضباطی استانها این است که هر چه زودتر طبق بخش نامه ای که برایشان فرستاده ایم اسامی رئیس و اعضای کمیته انضباطی خود را اعلام کنند تا ما بتوانیم برنامه های خود را به مرحله اجرا در آوریم.