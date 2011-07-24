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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

در نظر سنجی سایت سیما فیلم/

بهترین بازیگر زن "مختارنامه" انتخاب شد

بهترین بازیگر زن "مختارنامه" انتخاب شد

"نسرین مقانلو" در نظرسنجی سایت خبری سیمافیلم به عنوان بهترین بازیگر زن سریال"مختارنامه" برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی این سایت، نسرین مقانلو با کسب 3/47درصد به عنوان بهترین بازیگر زن در سریال "|مختارنامه" برگزیده شد و ژاله علو با 7/26 درصد، فریبا کوثری با 4/21درصد و الهام حمیدی با 6/4درصد آرا در مراتب بعدی قرار گرفتند.

نسرین مقانلو متولد 1347 در تهران است که با فیلم "امید" به سینما آمد، در فیلم "همسر" بیشتر دیده شد و پس از بازی در فیلم "نابخشوده" چند سالی را خارج از کشور گذراند.

پس از بازگشت به ایران بار دیگر بازی در سینما را با حضور در فیلم‌ها ادامه داد تا اینکه به عنوان یکی از نقش‌های اصلی فیلم "مهمان مامان" انتخاب شد و بازی روان و فوق العاده او، نام او را به عنوان یک بازیگر توانا مطرح کرد.
نسرین مقانلو در سریال "مختارنامه" نقش ناریه همسر اول مختار را بازی می‌کند.
کد مطلب 1366435

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