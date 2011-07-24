بان کی مون خواستار پایان خشونتها در مالاوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" بر ضرورت پایان خشونتها در کشور مالاوی تاکید کرد و خواستار حل اختلافات از راه مذاکره شد.

دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار این مطلب از گفتگوی تلفنی بان کی مون با "بینگو وا موتاریکا" رئیس جمهوری مالاوی خبر داد. بر این اساس، وی در این گفتگو از کشته شدن معترضان در درگیری با نیروهای پلیس این کشور ابراز نگرانی کرد.

بان کی مون همچنین خواستار توجه دولت مالاوی به حقوق بشر و حفظ امنیت معترضان شد. این در حالی است که تظاهرات ضد دولتی در مالاوی طی روزهای اخیر 18 کشته به جا گذاشته است.

از سوی دیگر درگیریهای چند روز گذشته در مالاوی انتقادهای بین المللی را متوجه دولت این کشور کرده است. در همین رابطه انگلیس، مالاوی را به نقش حقوق بشر متهم و کمکهای خود به این کشور را تعلیق کرده است.