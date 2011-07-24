به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در صحن جامع حرم مطهر رضوی در جمع زائران و مجاوران بارگاه رضوی، اظهار داشت: انسان از بدو تولد مهمان سفره خداست اما در ماه مبارک رمضان این سفره نام تعلیم و تربیت به خود گرفته است.

وی با بیان آیه 185 سوره بقره تصریح کرد: رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده و شب‌های قدر آن به اندازه هزار ماه ارزش دارد این‌ها ویژگی‌هایی است که ماه رمضان را از دیگر ماه‌های سال متمایز ساخته است.

مکارم شیرازی با اشاره به اینکه خدا به وسیله قرآن افراد را از ظلمت‌ها بیرون می‌آورد، افزود: نزول قرآن رهایی انسان از ظلمات به سوی نور، پاکی، تقوا، رهایی از اختلاف به سمت اتحاد و برادری، از رذایل اخلاقی به صفات پسندیده و نیک است که اگر در رمضان این نورانیت و روحانیت در انسان ایجاد شود نشان از مقبول‌شدن روزه و منقلب‌شدن انسان دارد.

وی با بیان اینکه زیارت امین االله یک دوره درس انسان‌سازی است، عنوان کرد: اگر به مفهوم زیارت علی بن موسی الرضا(ع) و زیارت امین الله توجه شود، خود دوره‌ کاملی از درس انسان‌سازی است، به‌طوریکه پس از زیارت بارگاه امام رضا(ع) انسان نباید به رشوه‌خواری، ربا خواری، بی‌حجابی بپردازد.

مکارم شیرازی یادآور شد: پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران قرآن در میان مردم رواج بیشتری یافته، قاریان قرآن، نفرات برتر بین‌المللی، مفسران و حافظان افزایش یافته به طوریکه نسبت به گذشته قابل قیاس نیست.

این مرجع عالیقدر شیعه تاکید کرد: نباید قرآن را محدود به مجالس قرائت، تلاوت و هدف اصلی را فراموش کرد چرا که قرآن بدون محتوا کارائی لازم را نداشته، پس نگذارید جنبه تشریفاتی پیدا کند، هدف اصلی آن تعلیم و تربیت و نجات بشر از ضلال مبین است.

مکارم شیرازی با بیان اینکه قرآن کتاب تعلیم و تربیت و وسیله هدایت انسان است، تاکید کرد: قرآن را همراه ترجمه بخوانید و هر روز به نیکی از آیات آن عمل کنید، در طول تاریخ گاهی یک آیه سرنوشت انسانی را عوض کرده و گاهی یک آیه سرنوشت جمعیتی را تغییر داده است.

وی نخستین شرط برای اجرای نظم در یک جامعه را ایجاد امنیت دانست و افزود: اگر در جامعه‌ای امنیت نباشد، هیچ چیز بر سر جای خود نیست، حال اگر گروهی از اراذل سازمان یافته از بیرون کشور برای از بین بردن امنیت جامعه دست به هم دهند، وظیفه قوه قضائیه است که با تدبیر و چاره اندیشی به موقع از آسیب‌های ناشی از اعمال آنها جلوگیری کند.

مکارم شیرازی با اشاره به آیات 59 و 60 سوره احزاب افرادی که امنیت جامعه و نوامیس مردم را برهم زنند را مفسد فی الارض دانست و افزود: حکم مفسدین فی‌الارض بنا به آیات قرآن این است هر کجا آنها را دیدید به قتل برسانید، چه برسد اینکه کینه اشرار به وسیله گروهی خارج از کشور ساماندهی و هدایت می‌شوند.