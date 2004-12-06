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۱۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۱۴

از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد:

كتاب "جهش اساسي : نگاهي به انديشه هاي آلن ترينگ" منتشر شد

كتاب " جهش اساسي: نگاهي به انديشه هاي آلن ترينگ" نوشته بي.جي.كوپلند از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، در اين كتاب جنبه هايي از افكار آلن ترينگ پايه گذار علوم رايانه اي و از پيشتازان موضوع مهم هوش مصنوعي كاويده مي شوند.  در اين كتاب موضوعات گوناگوني در قالب فصلهاي متفاوت عرضه مي شوند كه عناوين پاره اي از اين فصول بدين قرارند : نظامهاي منطقي متكي به  اعداد رتبه اي، نامه هايي به چرچيل، هوش مصنوعي، ماشين هوشمند ، ماشين و هوش محاسبه كننده، زندگي مصنوعي، شطرنج و مسائل قابل حل و غيرقابل حل .

كوپلند نويسنده اين كتاب رئيس موسسه ترينگ در نيوزلند است. 

 

کد مطلب 136644

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