هم سنخی میان مخاطب و مبلغ باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر رادحسینی ظهر یکشنبه در همایش رونمایی از نخستین سایت پژوهشی و آموزشی ویژه مبلغان با عنوان"واعظون" در سخنانی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در امر تبلیغ وجود داشت ارایه محتواهای کاربردی برای غنابخشی به امر تبلیغ است از این رو با راه اندازی این سایت تلاش کرده‌ایم تا محتواهای تبلیغی فراوان و در عین حال معتبری را در اختیار مبلغان قرار دهیم.



تبلیغ نیازمند نگاهی جدید است



وی اظهارداشت: همگام با گسترش علوم و فنون و افزایش سطح علمی و آگاهی مردم، تبلیغ در عرصه دین اسلام نیز، که در حال حاضر به صورت سنتی در حال اجراست باید به صورتی نو و جدید هم برای مخاطبان بیان شود.



وی ادامه داد: در عصر کنونی باید نوعی همسنخی بین مخاطب و مبلغ ایجاد شود تا مبلغین بتوانند همسان با سطح فکری مخاطبین و به فراخور نیازهای فکری آنها محتوای تبلیغی خود را به روز ارائه دهند.



رادحسینی با بیان اینکه موضوعات ضروری، پویا و جدید زیادی وجود دارند که نیازمند پشتوانه‌ای پژوهشی هستند گفت: متأسفانه این موارد مورد غفلت واقع شده‌اند و راه اندازی سایت واعظون فرصت جدیدی برای انتقال پژوهش‌های نوین و استفاده بهینه از تجارب تبلیغی، آموزشی و پژوهشی عالمان وارسته و ربانی است.



عرضه 1000 سخنرانی از واعظان مشهور



وی اضافه کرد: تلاش کرده‌ایم تا پر محتواترین منبرهای تبلیغی در عرصه‌های گوناگون در اختیار مبلغین گرامی قرار بگیرد و در این راستا هزار سخنرانی با 900 موضوع از سخنرانانی مانند حجج اسلام میرباقری، رفیعی، فرحزاد و ... ارایه شده است.



رادحسینی اظهارداشت: انتظار ما این است به نقطه‌ای برسیم که در عین حفظ آداب و رسوم تبلیغ سنتی، موضوعاتی با گرایش قرآنی روایی، تربیتی، روانشناسی و... در عرصه تبلیغ به گونه‌ای هدف‌گذاری شوند که مشکلات روحی، روانی، فردی و اجتماعی مخاطبان را از منظر دینی پاسخگو باشند و این موضوعات کاربردی در اماکن تبلیغی بتواند راه کارهای دینی مناسبی برای مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم ارایه دهد.



استخراج 6 هزار آیه و روایت اخلاقی



مدیر سایت واعظون با اشاره به بخش های مختلف این سایت تصریح کرد: تنها در بخش اخلاق در آیات و روایات بیش از 5 هزار روایت و هزار آیه استخراج شده است.



وی ارایه چهار ترجمه و 6 شرح از نهج‌البلاغه را از جمله فعالیت‌های دیگر انجام شده در این مجموعه برشمرد و گفت: 12 هزار مقاله در بانک مقالات در گروه مشاوره این سایت برای دسترسی علاقمندان عرضه شده است.



گفتنی است در مراسم رونمایی از سایت واعظون از محققان و دست اندرکاران راه اندازی این سایت با حضور آیت الله استادی قدردانی شد.