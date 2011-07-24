به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در یونان با شکست 32 بر26 تیم الجزایر مقابل فرانسه پیگیری شد.

به این ترتیب تیم هندبال جوانان ایران که عصر روز یکشنبه برابر تیم قدرتمند آلمان شکست خورده بود روز دوشنبه برای کسب مقام نهم تا شانزدهمی به مصاف تیم الجزایر می رود. تیم ایران در ادامه این رقابتها در صورت پیروزی برابر الجزایر برای کسب عنوان نهم تا دوازدهمی و در صورت شکست برای ایستادن در رده سیزدهم تا شانزدهمی مسابقه خواهد داد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در تسالونیکی یونان آغاز و به مدت دو هفته پیگیری می شود.