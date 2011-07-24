مسابقات قهرمانی کاراته پسران دانشگاه آزاد در همدان برگزار می شود

غلامرضا خاکساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات با حضور تیمهای منتخب مناطق 17 گانه دانشگاه آزاد اسلامی که مسابقات مقدماتی خود را در مناطق برگزار کرده اند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در روزهای سوم و چهارم مردادماه برگزار می شود، اظهار داشت: این مسابقات در دو روز در سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.

خاکساری اظهار داشت: دو تن از ورزشکاران تیم منتخب منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی به نامهای وحید و حمید شانه گر و مربی این تیم به نام پیمان حصاری از دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد واحد همدان هستند.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد همدان بیان داشت: در این مسابقات بیش از 130 ورزشکار در شش کمیته و یک کاتا برای کسب مقام قهرمانی به پیکار خواهند پرداخت.

گفتنی است تیم قهرمان این دوره ازمسابقات به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات بین المللی اعزام خواهد شد.