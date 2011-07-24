800 مسافر از خدمات امداد و نجات ساحلی هلال احمر بهره مند شدند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح امسال در 16 پست امداد و نجات ساحلی در نقاط خطرآفرین به اجرا درآمد که با اجرای این طرح تاکنون 827 نفر از حادثه دیدگان و مصدومان از خدمات امداد و نجات ساحلی هلال احمر استان بهره مند شدند.

وی گفت: در این مدت همچنین امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان موفق شدند هفت نفر از غریق را از مرگ حتمی نجات دهند و 11 نفر از مصدومان را پس از ارائه خدمات امدادی به مراکز درمانی منتقل کنند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: امسال با اجرای طرح امداد و نجات ساحلی در سه ماهه تابستان بیش از 900 نفر از امدادگران آموزش دیده و کارآزموده جمعیت هلال احمر با استقرار در پست های امدادی و به همراه تجهیزات کامل امداد و نجات، ست نجات، آمبولانس های پیشرفته به ارائه خدمات امداد و کمک های اولیه، اقدامات پیش بیمارستانی، انتقال مصدوم به مراکز درمانی و بیمارستان می پردازند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و اصول ایمنی از هموطنان و هم استانی ها خواست تا در صورت نیاز و بروزحادثه با تلفن 147 ندای امداد یا سایر سازمانهای امداد رسان تماس حاصل کرده و از خدمات امداد و نجات به صورت رایگان بهره مند شوند.