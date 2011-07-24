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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

تصادف رانندگی در سنندج 3 کشته و زخمی بر جای گذاشت

سنندج - خبرگزاری مهر: به دلیل برخورد یک دستگاه پیکان با کامیون در گردنه صلوات آباد سنندج دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر بعدازظهر یکشنبه به دلیل برخورد یک دستگاه پیکان سواری با یک دستگاه کامیون حامل میوه در گردنه صلوات آباد سنندج دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.
 
رئیس پلیس راه استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: بر اساس بررسی های اولیه تخلف راننده پیکان عامل اصلی بروز این حادثه بوده است و در این حادثه راننده خودرو سواری و یکی از سرنشینان آن در محل کشته و یک نفر نیز به شدت زخمی شده است.
 
رمضان نادری عنوان کرد: به دلیل این حادثه خودروی پیکان دچار آتش سوزی شده ولی با توجه به حضور نیروهای امدادی و پلیس، حریق کنترل و از خسارت بیشتر جلوگیری شده است.
 
دلایل اصلی وقوع این حادثه در دست بررسی است.
کد مطلب 1366465

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