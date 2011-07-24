تصادف رانندگی در سنندج 3 کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر بعدازظهر یکشنبه به دلیل برخورد یک دستگاه پیکان سواری با یک دستگاه کامیون حامل میوه در گردنه صلوات آباد سنندج دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

رئیس پلیس راه استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: بر اساس بررسی های اولیه تخلف راننده پیکان عامل اصلی بروز این حادثه بوده است و در این حادثه راننده خودرو سواری و یکی از سرنشینان آن در محل کشته و یک نفر نیز به شدت زخمی شده است.

رمضان نادری عنوان کرد: به دلیل این حادثه خودروی پیکان دچار آتش سوزی شده ولی با توجه به حضور نیروهای امدادی و پلیس، حریق کنترل و از خسارت بیشتر جلوگیری شده است.

دلایل اصلی وقوع این حادثه در دست بررسی است.