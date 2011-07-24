راه دسترسی شهرکهای صنعتی مازندران مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری افزود: شهرکهای صنعتی مازندران نوپا بوده و برای توسعه نیازمند تامین زیرساختها هستند.

وی اظهار داشت: با استقرار صنایع در داخل شهرکهای صنعتی استان، مازندران به صورت صنعتی هدفمند خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه توسعه صنایع لکه ای در مازندران سبب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان شده است، تصریح کرد: این گام توسعه صنعتی غلط گذشته برای استان کشاورزی مازندران مناسب نبوده است.

فرزانه با بیان اینکه سند ملی توسعه استانی بر فعالیت توامان صنعت و کشاورزی و حفظ موازین زیست محیطی تاکید دارد، یادآور شد: امسال سه درصد از اعتبارات استان صرف توسعه شهرکهای صنعتی مازندران می شود که این رقم معادل 57 میلیارد ریال است.

وی با اعلام اینکه امکان اختصاص اعتبارات استانی برای توسعه شهرکهای صنعتی تا سقف هفت درصد وجود دارد، افزود: زمین در مازندران گران بوده و بسیاری از اعتبارات توسعه ای صرف خرید این مستحدثات می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت و دو هزار واحد صنعتی دارد.