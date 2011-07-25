افزایش ظرفیت ذخیره سوخت ایران به 80 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سالاری درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی ایران در سال جهاد اقتصادی، گفت: در حال حاضر ساخت انبار و مخازن جدید ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی در استان های مختلف کشور در حال انجام بوده که ساخت این تاسیسات از پیشرفتی بالغ بر 50 درصد برخوردار است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در مجموع یک میلیارد و 500 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور افزوده شود، تصریح کرد: بر این اساس امکان ذخیره سازی فرآورده های نفتی از 50 روز به 80 روز افزایش می یابد.

وی همچنین از افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع در صنایع عمده و نیروگاهها خبر داد و افزود: تا اسفند ماه سالجاری در مجموع حدود 500 میلیون لیتر ظرفیت جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی در صنایع و نیروگاهها ایجاد می شود.

سالاری یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام در انبارهای نفتی را تجهیز و راه اندازی تجهیزات جمع آوری بخارات بنزین عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون از بین 87 انبار موجود نفت در 80 انبار ذخیره سازی فرآورده های نفتی طرح جمع آوری بخارات بنزین به عنوان یک طرح زیست محیطی اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تجهیز و راه اندازی سامانه های هوشمند اندازه گیری را یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای این مجموعه نفتی اعلام کرد و گفت: هم اکنون در 15 انبار نفت سامانه اندازه گیری دقیق فرآورده های نفتی نصب و راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه امسال در 52 انبار نفتی این سامانه راه اندازی خواهد شد، تبیین کرد: از سوی دیگر در سال جهاد اقتصادی سامانه حفاظت الکترونیکی در بیشتر انبارهای نفتی به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه تاکنون سه انبار نفت به این سامانه جدید مجهز شده اند، اعلام کرد: به زودی سامانه حفاظت الکترونیکی در 15 انبار دیگر ذخیره سازی فرآورده های نفتی نصب و راه اندازی می شود.