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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

میشل عون تاکید کرد:

آینده لبنان در گرو حفظ مقاومت است/ اسرائیل در سراشیبی سقوط

آینده لبنان در گرو حفظ مقاومت است/ اسرائیل در سراشیبی سقوط

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با تمجید از نقش مقاومت، آن را عامل بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: لبنان بدون معادله مردم، ارتش و مقاومت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "میشل عون" گفت : آینده لبنان در گرو حفظ مقاومت و بالا بردن توان بازدارندگی در برابر سیاستهای توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: لبنان بدون معادله مردم، ارتش و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و خاطره شکست در جنگ سی و سه روزه تا مدتها از اذهان اسرائیلی ها پاک نمی شود.

عون بیان کرد: اسرائیل پس از اینکه در سال 2006 در معرض فروپاشی قرار گرفت، هم اکنون در سراشیبی سقوط است.

این رهبر برجسته مسیحی لبنان خاطر نشان کرد: سران رژیم صهیونیستی خواستار صلح نیستند و صلح دوستی آنها دروغ و یاوه ای بیش نیست.

از سوی دیگر "فیصل کرامی" وزیر ورزش و جوانان لبنان هم گفت : مقاومت، زمینهای اشغال شده لبنان را به آن بازگرداند و معادلات جدیدی را وضع کرد.

وی خاطر نشان کرد : مقاومت خود را به عنوان ناجی لبنان مطرح کرده است و بهترین ابزار برای مقابله با توسعه طلبی اسرائیل است.

کد مطلب 1366478

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