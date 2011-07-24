به گزارش خبرگزاری مهر،در نخستین جلسه از سلسه نشست‌های تخصصی این سازمان که با حضور هنرمندان، کارگردانان، تهیه کنندگان و منتقدان آثار سینمایی برگزار خواهد شد، سیمای شهر تهران از منظر سینما مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

سید جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه سیمای شهر تهران به عنوان یکی از جلوه‌های بصری، معرف فرهنگ و تمدن این کلانشهر است، سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد با برگزاری سلسله نشست‌هایی با هنرمندان و کارگردانان سینما در زمینه نشان دادن چهره زیبا از شهر تهران با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن به تعامل برسد تا از این به بعد چهره زیبایی از شهر تهران در آثار سینمایی این هنرمندان نشان داده شود.

شوشتری با اشاره به اینکه هدف چنین نشست‌هایی ایجاد تعامل با هنرمندان، کارگردانان و منتقدان برای رسیدن به تعریفی مشترک در نشان دادن نمادها شهری تهران در سینما و معرفی قابلیت‌های بصری آن است، افزود: تا کنون بخشی از نمادهای شهری تهران و زیبایی‌های بصری آن، در آثار کارگردانان و هنرمندان برجسته سینما به تصویر کشیده شده است، اما با توجه به اینکه بیشتر آثار سینمایی در جشنواره‌های داخلی و خارجی شرکت داده می‌شود و یا بخشی از تولیدات تلویزیونی توسط کشورهای مختلف خریداری می‌شود، لازم است تا چهره بهتر و زیباتری از پایتخت ایران اسلامی در آثار سینمایی به نمایش درآید.

نشست تخصصی «سیمای شهری از منظر سینما» فردا (دوشنبه سوم مردادماه) با حضور محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما و سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در باغ فرهنگی دربند برگزار می‌شود.