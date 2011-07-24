شکست استقلال برابر صبا در دیداری جنجالی/ کار به اورژانس کشیده شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم که خود را برای حضور در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر آماده می کنند، عصر امروز یکشنبه در زمین شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر به مصاف هم رفتند که در پایان تیم قمی با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

در این بازی هر چند استقلال صاحب موقعیت های زیادی شد اما این تیم صبای قم بود که به پیروزی رسید. رضا عنایتی مهاجم فصل گذشته سپاهان که سابقه سالها حضور در استقلال را دارد در خط حمله صبای قم عملکرد خوبی داشت و دو گل از سه گل تیمش را وارد دروازه آبی ها کرد. تنها گل استقلال را هم محسن یوسفی وارد دروازه حریف کرد.

در حاشیه این دیدار درگیری فیزیکی برخی لیدرهای استقلال با برخی تماشاگران باعث مصدومیت شدید یک تماشاگر شد که به علت وخیم بودن حال وی اورژانس در محل بازی حاضر شد تا به این مصدوم کمک کند. درگیری استقلالی ها به حدی شدید بود که کادر فنی و برخی بازیکنان این تیم مجبور به دخالت برای آرام کردن اوضاع شدند.

سیدمهدی رحمتی مرد شماره یک تیم ملی فوتبال ایران که به استقلال پیوسته است با لباس شخصی از کنار زمین این بازی را تماشا کرد. این در حالی بود که خسرو حیدری و آندرانیک تیموریان دو ملی پوش دیگر استقلال در این دیدار غایب بودند.

فریدون زندی، عمران زاده، مجیدی و میداودی نیز در اکثر دقایق این دیدار به صورت انفرادی زیر نظر کادر ویژه ای را انجام می دادند. در پایان این دیدار نیز پرویز مظلومی حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و انجام مصاحبه را به بهتاش فریبا واگذار کرد.