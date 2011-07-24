اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان گفت: مسابقات تنیس روی میز دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد که در پایان خراسان رضوی مقام قهرمانی را کسب کرد.

مجتبی کلانتری‌فرد اظهار داشت: در این مسابقات با حضور 100 نفر در قالب 25 تیم از سراسر کشور و با 100 ورزشکار دانش‌آموز برگزار شد، در مسابقات دو نفری، تیم متشکل از علی نظری‌جودکی از لرستان و محمد مهدی‌گرمابی از خراسان‌رضوی به مقام سوم و نشان برنز رسید.

وی افزود: در این بخش، تیم دو نفری خراسان‌رضوی مدال طلا را از آن خود کرد.

دعوت والیبالیستهای لرستانی به اردوی تیم ملی دختران نوجوان

رقابت‌های والیبال دختران دانش‌آموز مقطع راهنمایی کشور به مدت یک هفته با حضور 17 تیم در مشهد برگزار شد.

تیم لرستان در این مسابقات از صعود به جمع تیم‌های برتر باز ماند اما دو بازیکن این تیم به نامهای فاطمه سلکی و فریا فدایی به اردوی تیم ملی دختران نوجوان کشورمان در این رشته که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود دعوت شدند.

هستی و هانیه یوسفوند، زینب و زهرا حسنوند، فائزه سجادیان، هانیه رضایی، شیوا بیرانوند، فریا فدایی، بتول عبدی، متینه بزرگ‌زاده، سیده مائده حجازی، فاطمه رشیدی به مربیگری صدیقه طاهرزاده و سرپرستی مریم رستمیان اعضای تیم لرستان را در این دوره از مسابقات تشکیل می دادند.

موفقیت دونده دانش آموز لرستانی در مسابقات جهانی

بنابر این گزارش علی فهیمی در مسابقات دو میدانی دانش آموزان جهان ماده 800 متر که در کشور لهستان برگزار شد موفق شد مقام پنجم این رشته را از آن خود کند.

همچنین علی فهیمی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آموزشگاه های کشور ماده 1500 متر مقام دوم کشور را به دست آورد.