دو خبر از جامعه المصطفی العالمیه

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مدیر ارتباطات و بین الملل مجتمع آموزش فقه، شماری از طلاب مدرسه امامیه پاکستان از این مجتمع و به خصوص حجره رهبر معظم انقلاب اسلامی واقع در این مدرسه بازدید کردند.
در این بازدید، که به منظور آشنایی طلاب با توان علمی و دست آوردهای مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد، بازدیدکنندگان، ابتدا، بر مزار آیت الله حجت حاضر شدند و با قرائت فاتحه، از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان مسئلت کردند.
پس از آن، طلاب پاکستانی از مسجد و کتابخانه مجتمع آموزش عالی فقه دیدن کردند و با فعالیتهای این بخش آشنا شدند.
حجتالاسلام جوادی کارشناس فهرستنویسی و مدیر اداره کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی مدرسه حجتیه در سخنانی گفت: در این کتابخانه، نزدیک به 64 هزار جلد کتاب و دوهزار پایاننامه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در دسترس طلاب قرار میگیرد.
در ادامه، طلاب به مدرسه عالی فقه و اصول رفتند و از حجره دوران تحصیل مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در این مدرسه بازدید کردند.
برگزاری کارگاه عروض و قافیه
معاونت پژوهش مؤسسة آموزش عالی بنتالهدی، با همکاری انجمن علمی - پژوهشی ادبیات عرب، کارگاه علمی - پژوهشی عروض و قافیه را ویژه طلاب برگزار میکند.
این کارگاه در قالب اردوی سه روزه در دهکده وسف و با حضور استاد جنتیفر استاد حوزه و دانشگاه در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه، 7، 8 و 9 مرداد برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: بازدید طلاب مدرسه امامیه پاکستان از حجره رهبر معظم انقلاب در مدرسه حجتیه و برگزاری کارگاه عروض و قافیه، اخبار کوتاه جامعه المصطفی العالمیه است.
به گزارش خبرنگار مهر، به همت مدیر ارتباطات و بین الملل مجتمع آموزش فقه، شماری از طلاب مدرسه امامیه پاکستان از این مجتمع و به خصوص حجره رهبر معظم انقلاب اسلامی واقع در این مدرسه بازدید کردند.
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