سفره افطاری برای 6 هزار روزه دار نیازمند در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خلیل الله سائلی با بیان اینکه همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، طرح همای رحمت توسط خیرین، نیکوکاران و اعضای داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم اجرا می‌شود‌، درخصوص این طرح افزود: طرح همای رحمت به منظور کمک به روزه داران نیازمند با حضور پرشور خیرین و داوطلبان با هدف یاری رساندن به نیازمندان روزه‌دار اجرا می‌شود.



وی افزود: مقرر شده است در ماه مبارک رمضان به همت داوطلبان و مشارکت انجمن حمایت زندانیان، سفره افطاری جهت 6 هزار نفر از روزه داران نیازمند در قم برپا شود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در ادامه از تشکیل مرحله اول نشست مجمع خیرین در قم خبر داد و گفت: در این جلسه حدود 165 میلیون ریال کمک‌ نقدی و غیرنقدی جهت اجرای طرح همای رحمت جمع آوری شد.



وی تصریح کرد: این مجمع با حضور حجت الاسلام والمسلمین بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آیت الله بهاءالدینی نماینده محترم ولی فقیه در کشور پاکستان و حجت الاسلام والمسلمین تکیه‌ای و جمعی از خیرین و نیکوکاران جمعیت هلال احمر برگزار شد.



سائلی در پایان گفت: مرحله دوم نشست خیرین قبل از ماه مبارک رمضان تشکیل خواهد شد.

