نبود اعتبار و نیروی انسانی کافی دو چالش زندانهای لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد نصیریان در نشست بررسی راههای ارتقاء امنیت در زندان های لرستان اظهار داشت: زندانها محیطهایی با شرایط خاص هستند که در ابتدا می بایست یک تصویر واقعی از آنها برای مسئولان ترسیم شود.

وی ادامه داد: برای زندانبانی ابزار ویژه ای لازم است که در صورت فراهم نبودن آنها اجرای برنامه ها با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیر زندان مرکزی شهرستان خرم آباد عدم وجود اعتبار کافی و نیروی انسانی را دو چالش مهم در زندانها دانست و تأکید کرد: تأمین اعتبار لازم و نیروی انسانی می تواند بخش اعظمی از مشکلات موجود در زندانها را برطرف سازد.

وی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوان اجرای ‌برنامه های امنیتی، درمانی و فرهنگی با جدیت در حال پیگیری است.

نصیریان در ادامه انتظار از مسئولین اجرایی استان را بالا دانست و گفت: رفع محرومیت، برخورداری از امکانات و تکریم از حقوق به حق مردم لرستان است و زندانیان به عنوان بخشی از این جامعه می بایست در شرایطی که شایسته یک جامعه اسلامی است نگهداری شوند.