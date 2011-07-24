به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازی روز شنبه تیم ملی فوتبال ایران مقابل مالدیو که با حساب 4 بر صفر به سود تیم کشورمان به پایان رسید، کارلوس کی روش در کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در جواب سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت کاپیتان اول تیم ملی گفت: «کاپیتان اول تیم من جواد نکونام است.»

علی کریمی کاپیتان ایران در بازی با مالدیو در گفتگو با وب سایت شخصی اش در این خصوص اظهار داشت: «تصمیم درباره کاپیتان تیم ملی با آقای کی روش است و من به نظر ایشان احترام می گذارم ضن اینکه برای کاپیتانی به تیم ملی نیامدم و تمام تلاشم را برای موفقیت تیم ملی کشورم به کار می‌گیرم.»