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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

علی کریمی:

برای کاپیتانی به تیم ملی نیامده‌ام/ نظر کی‌روش برایم قابل احترام است

برای کاپیتانی به تیم ملی نیامده‌ام/ نظر کی‌روش برایم قابل احترام است

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار با مالدیو تاکید کرد تابع تصمیم سرمربی تیم ملی است و برای کاپیتانی به این تیم نیامده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازی روز شنبه تیم ملی فوتبال ایران مقابل مالدیو که با حساب 4 بر صفر به سود تیم کشورمان به پایان رسید، کارلوس کی روش  در کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در جواب سوال یکی از خبرنگاران در مورد  وضعیت کاپیتان اول تیم ملی گفت: «کاپیتان اول تیم من جواد نکونام است.»

علی کریمی کاپیتان ایران در بازی با مالدیو در گفتگو با وب سایت شخصی اش در این خصوص اظهار داشت: «تصمیم درباره کاپیتان تیم ملی با آقای کی روش است و من به نظر ایشان احترام می گذارم ضن اینکه برای کاپیتانی به تیم ملی نیامدم و تمام تلاشم را  برای موفقیت تیم ملی کشورم به کار می‌گیرم.»

کد مطلب 1366515

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