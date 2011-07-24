رسوایی دیگری برای انگلیس / اقامت جلاد دوره صدام در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی میل انگلیس با اشاره به حضور پزشک جلاد دوره صدام در این کشور نوشته است : محمد قاسم البیاتی پزشکی که سابقه شکنجه وحشیانه عراقی ها را در کارنامه خود دارد در یکی از بیمارستانهای انگلیس مشغول به فعالیت است.

این روزنامه می افزاید: حضور این پزشک به مثابه رسوایی بزرگ برای اداره مهاجرت انگلیس است، زیرا مسئولان انگلیسی به یک جنایتکار جنگی اجازه داده اند که هزاران بیمار انگلیسی را معالجه کند.

روزنامه فوق نوشت : البیاتی در سال 2000 میلادی روادید انگلیس را دریافت می کند در سال 2004 میلادی پس از جنگ آمریکا علیه عراق البیاتی مجوز کار دریافت می کند و در بیمارستانی مشغول به کار می شود و در سال 2007 درخواست پناهندگی می کند.

شایان ذکر است که عوامل رژیم صدام با شکنجه وحشتناک عراقی ها جنایات هولناکی آفریدند که از جمله آنها می توان به از حدقه درآوردن چشمها، سوراخ کردن دستها با مته برقی، آویزان کردن از سقف، شوک الکتریکی، تجاوز، حمامهای اسیدی و خاموش کردن سیگار بر روی بدن اشاره کرد.