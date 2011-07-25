زنده نگه داشتن هنرفرش در تمام عرصه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی عصر یکشنبه درهمایش توجیهی، آموزشی روسای ادارات و مدیران شرکتهای سهامی فرش ایران درشهرکرد اظهار داشت: هویت ملی ایرانیان دارای افتخارات زیادی از قبیل هنرفرش است وایرانیان هنر صنعت فرش را از هویت ایرانی خود به ارث برده اند.

وی افزود: برای توسعه فرشبافی وزنده نگه داشتن این هنر که موجب غیرتمندی ایرانیان است باید بیش از پیش تلاش کنیم.

استاندار چهار محال و بختیاری همچنین برای توسعه عرصه های مختلف این هنر صنعت خواستار تلاش بیشتر مسئولان شد.

همایش توجیهی آموزشی روسای ادارات ومدیران شرکتهای سهامی فرش ایران با حضور بیش از 100 کارشناس ومتخصص عرصه فرش از روز یکشنبه در شهرکرد آغاز شد.