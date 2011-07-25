اجازه افزایش کاذب قیمتها را در استان مرکزی نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عالیخانی شامگاه یکشنبه با بیان این مطلب در نشست مطبوعاتی با رسانه ها افزود: افزایش قیمت برخی محصولات بعد از طرح هدفمندی یارانه ها که از آن به عنوان هرج و مرج قیمتی یاد می شود اصلاح قیمتهاست که با هماهنگیهای لازم بین بخش دولتی و بخش خصوصی در حال اجراست.

وی بیان داشت: سازمان بازرگانی استان مرکزی اجازه نمی دهد در خارج از اصلاح قیمتها در قالب طرح هدفمندی یارانه ها قیمت محصولات در استان مرکزی افزایش یابد و پشتوانه این حرف نیز بخش خصوصی است که از ابتدای اجرایی شدن این قانون در تعامل با سازمان بازرگانی مانع از تحقق چنین اقداماتی در سطح استان شده است.

عالیخانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این که با کنترل دقیق بازار توسط سازمان بازرگانی، اصناف و اتحادیه ها همه شرایط برای اجرای موفق طرح ضیافت در استان مرکزی مهیاست گفت: طرح ضیافت دومین طرح نظارتی دولت بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور است که تمامی مقدمات اجرایی آن در استان مرکزی فراهم شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرحهای نظارتی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و هدفی که این طرح در حوزه اصلاح قیمت ها دنبال می کند مطمئنا سخت تر از سال گذشته خواهد بود.

عالیخانی افزود: اگرچه با همکاری اصناف و اتحادیه به صورت 100 در 100 اجازه تغییر قیمت محصولات بنگاهها را ندادیم اما افزایش قیمت برخی محصولات در پی اصلاح قیمت ها در طرح هدفمندی یارانه ها اجتناب ناپذیربوده که با هماهنگی های صورت گرفته از خرداد ماه امسال شاهد ظهور و بروز آنها بوده ایم.