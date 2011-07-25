محمدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از یک ‌میلیون هکتار از عرصه‌های استان همدان به لحاظ رسوب و فرسایش در وضعیت بحرانی قرار دارد.

همتی اظهار داشت: استان همدان دارای سه حوزه اصلی و یک حوزه فرعی آبخیز است که حوزه آبخیز قره‌چای با وسعت یک‌ میلیون و 53 هزار و 926 هکتار با فرسایش ویژه شش و رسوب دو تن در هر هکتار در نیمه‌ شمالی استان و شهرستان‌های همدان، فامنین، کبودرآهنگ، بهار و رزن قرار دارد.

وی گفت: این حوزه آبخیز همدان و نیمی از حوزه سد و فرقان (سد ساوه) را تشکیل می‌دهد و خروجی سالانه این حوزه 230 میلیون مترمکعب است.

وی افزود: حوزه گاماسیاب به مساحت 663 هزار و 289 هکتار با فرسایش ویژه 10 و رسوب 7.4 تن در هکتار نیز در نیمه جنوبی استان همدانو در حوزه چهار شهرستان نهاوند، تویسرکان، ملایر و اسدآباد واقع شده و خروجی آب سالانه آن 600 میلیون مترمکعب است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان عنوان کرد: حوزه سفیدرود با مساحت 225 هزار و 873 هکتار و با فرسایش ویژه هشت و رسوب 7.4 تن در هکتار در شمال غرب استان شامل بخشی از شهرستان کبودرآهنگ بوده و متوسط خروجی آب سالانه آن حدود 70 میلیون متر مکعب است.

وی بیان داشت: حوزه مرزی نیز در شهرستان اسدآباد به مساحت 12 هزار و 908 هکتار است که در حوزه سد گاوشان استان کرمانشاه واقع شده و در مجموع خروجی آب این سه حوزه اصلی افزون بر 900 میلیون متر مکعب در سال است.

همتی ادامه داد: سطح مطالعات توجیهی آبخیزداری در استان همدان معادل 984 هزار هکتار است و مطالعات تفصیلی و اجرایی در سطح 555 هزار و 666 هکتار اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی و آبخیزداری نیز در 236 هزار هکتار انجام و در سطح 85 هزار هکتار نیز در حال اجراست که معادل 13 درصد سطح استان و 27 درصد سطوح بحرانی را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: در طرح پیشنهادی برنامه پنجم سطح اجرایی اداره کل منابع طبیعی به 747 هزار هکتار معادل 37 درصد استان افزایش یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یکی از وظایف اساسی اداره کل منابع طبیعی را حفاظت فیزیکی و فنی از اراضی منابع ملی دانست و گفت: تاکنون در بیش از 290 هزار هکتار از عرصه‌های استان همدان شبکه رادیویی بی‌سیم ایجاد شده است.

وی گفت: یگان حفاظت نیز با بیش از 22 نفر نیروی حفاظتی در سال 1385 در ادارات کل تشکیل شده و وظیفه حفاظت از عرصه‌ها را بر عهده دارد.