به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه عباسپور در اطلاعیه خود آورده است: با عنایت به اینکه دربرخی از پایگاه ها، خبری تحت عنوان " برگزاری سمیناری از سوی جریان انحرافی با حضور برخی چهره ها" منتشر شده است به این وسیله اعلام می نماید که دانشگاه صنعت آب وبرق (شهید عباسپور) در ایام تعطیلات تابستانی بوده و چنین سمیناری در این دانشگاه برگزار نشده است.
دانشگاه شهیدعباسپور اعلام کرد:
سمیناری مرتبط با جریان انحرافی در دانشگاه عباسپور برگزار نشده است
دانشگاه شهید عباسپور در اطلاعیه ای تاکید کرد در این دانشگاه که در تعطیلی تابستان بسر می برد سمیناری مرتبط با جریان انحرافی برگزار نشده است.
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