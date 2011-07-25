سمیناری مرتبط با جریان انحرافی در دانشگاه عباسپور برگزار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه عباسپور در اطلاعیه خود آورده است: با عنایت به اینکه دربرخی از پایگاه ها، خبری تحت عنوان " برگزاری سمیناری از سوی جریان انحرافی با حضور برخی چهره ها" منتشر شده است به این وسیله اعلام می نماید که دانشگاه صنعت آب وبرق (شهید عباسپور) در ایام تعطیلات تابستانی بوده و چنین سمیناری در این دانشگاه برگزار نشده است.