اسلامیه؛ روستای هدف گردشگری/ صدها جاذبه بر پیکر "فراشاه" خفته است

به گزارش خبرنگار مهر، روستای اسلامیه یا همان فراشاه سابق در دره ای عریض در 30 کیلومتری جنوب غربی مرکز استان یزد و 10 کیلومتری مرکز شهرستان تفت در دامنه شمالی شیرکوه و در مجاورت کوه معروف عقاب کوه به صورت روستایی خطی در امتداد محور یزد - شیراز قرار دارد.

این روستا از گذشته های دور تاکنون به عنوان یک قطب تجاری که بیشترین خدمات رفاهی به مسافران و رهگذران را ارائه می دهد مطرح بوده و تاکنون نیز روز به روز بر واحدهای خدماتی و تجاری آن افزوده شده است و اکنون نیز به عنوان یک قطب تجاری شهرستان تفت در خدمت شهروندان و مسافران است.

گرچه تفت از مناطقی است که بیشترین سیر مهاجرت را به ویژه طی سالهای اخیر داشته است اما ظرفیت گردشگرپذیری اسلامیه سبب شده ساکنان این روستا بر خلاف سایر روستاهای همجوار کمتر مهاجرت کنند.

اسلامیه اکنون یک روستای زنده و پویا و البته مهاجرپذیر است.

روستای اسلامیه یکی از روستاهای نمونه شهرستان تفت است که خدمات ارزنده ای را به انقلاب اسلامی داشته و دارد و تقدیم 20 شهید از این روستا به انقلاب اسلامی، این روستا را به شهیدیه شهرستان تفت مشهور کرده است.

اسلامیه در تابستان محل استراحت بسیاری از مردم یزد است و مسافرت مردم به آن از اوایل بهار شروع شده و تا اواخر تابستان ادامه دارد و چشمه "تامهر" مکانی است که بیشترین بازدید کننده را در روزهای تعطیل به خود اختصاص می دهد.

این چشمه از اوایل بهار شروع به جوشیدن می کند و تا مهرماه آب دارد به همین دلیل اهالی از گذشته های دور برای آن نام "تامهر" را انتخاب کرده اند.

اسلامیه از روستاهایی است که قدمتی به بلندای تاریخ دارد و وجود بناهای تاریخی شامل قلعه و .... گواهی بر این ادعاست.

گرچه بخشهای زیادی از قلعه قدیمی این روستای هدف گردشگری تخریب شده اما جاذبه های گردشگری این روستا در دل کویر بیش از جاذبه های تاریخی مردم را به خود جذب کرد است.

کوچه باغهای زیبای اسلامیه که با سنگفرش های زیبا مفروش شده یک ظهر گرم تابستان را به روزی با نشاط و زیبا تبدیل می کند.

کوه های سر به فلک کشیده اسلامیه نیز جاذبه ای طبیعی هستند که سالانه تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود فرا می خواند.

رشته کوهی از شیر کوه معروف به شیر کوه صغیر که از غرب به شرق کشیده شده و در زمستان عمدتا پوشیده از برف و در فصل بهار در تمام دره های آن دارای آب فراوان و در فصل تابستان آب به اندازه خوردن موجود بوده و برای کوهنوردی در تمام فصول سال مناسب است.

وجود غار اسلامیه در دامنه ارتفاعات یاد شده، علاوه بر آثار تاریخی موجود در آن، جاذبه مخصوص را برای کوهنوردی فراهم به وجود آورده است.

این غار به عرض 20 و ارتفاع 20 متر است و در غار بقایایی از یک قلعه قدیمی وجود دارد.

این قلعه دارای هفت دیوار است و دیوار ها از خشتهای بزرگ 40 در 40 و ارتفاع 12 سانتیمتری و با ملات کاه گل ساخته شده که قدمت آن به زمان اشکانیان می رسد.

از اماکن تاریخی روستا نیز می توان به مسجد قدمگاه علی ابن موسی الرضا (ع)، دومین قدمگاه که دارای سند معتبر است، اشاره کرد.

مسجدی مقرب که تعداد بسیار زیادی از مردم قدیم و جدید حاجات زیادی را از آقا علی ابن موسی الرضا(ع) صاحب مسجد گرفته اند و در قدیم مأمن مردم از هجوم سیلهای وحشتناک و سایر بلایای طبیعی بوده است.

این مسجد جزو آثار باستانی و ثبت شده تاریخی و از آثار باستانی و میراث فرهنگی ایرانیان است.

این بنا در سال 512 هجری قمری به امر گرشاسپ بن علی از امرای کاکویه دیلمی ساخته شده است.

مسجد جامع اسلامیه و بافت تاریخی اطراف آن که در ایران منحصر به فرد است نیز از آثار باستانی اسلامیه به شمار می رود در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

این مسجد از قدیم تاکنون میزبان تعداد زیادی از گردشگران به ویژه گردشگران خارجی بوده است.

قلعه اسلامیه نیز از بناهای منحصر به فرد این روستای هدف گردشگری است اما بخشی از آن دچار آسیب شده و تاکنون اقدامی از سوی میراث فرهنگی برای مرمت آن صورت نگرفته است.

آسیابهای آبی و آب انبارها نیز از تعداد آنها در این روستا زیاد است از جاذبه های دیگر اسلامیه یا همان فراشاه سابق به شمار می روند.

در اسلامیه خانه های قدیمی با معماری چشم نواز و اصیل زیاد به چشم می خورد و تعداد زیادی از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.

قناتهای قدیمی، دربهای کهن، بافت تاریخی ارزشمند، درختان کهنسال و حتی مراسم نخل برداری ویژه ای که در این روستا در ایام تاسوعا و عاشورا انجام می شود، سالانه تعداد قابل توجهی گردشگر را جذب این منطقه می کند.

این روستا به لحاظ برخورداری از فضاهای ورزشی نیز غنی است به نحوی که از سالنهای ورزشی و زورخانه های قدیمی برخوردار است.

بسیاری از مراسم روستای اسلامیه به ویژه در اعیاد و مناسبتهای مذهبی برای گردشگران به ویژه گردشگران خارجی جالب توجه است که از آن جمله می توان به نخل برداری، روزه خوانی های ویژه، پرسه زنی در روز تاسوعا، مراسم ویژه "چند چین" و .... اشاره کرد.

جاذبه باغهای اسلامیه را نیز نمی توان نادیده گرفت. اغلب این باغها به روشهای سنتی نگهداری می شوند و در بسیاری از آنها علاوه بر درختان و محصولات معمول کشاورزی، گیاهیان خودرو نظیر شاطره، شیرین بیان، گل خطمی، گل خواصیر، رناس، نعنا و ... می روید که ساکنان اسلامیه از آنها عرقیات گیاهی و گیاهان دارویی تولید می کنند.

تابستان فرصت مغتنمی برای بازدید از جاذبه های طبیعی به ویژه در روستاهاست و اسلامیه نیز در دل کویر یزد فرش سبز خود را به سوی گردشگران گشوده است.

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عکاس: مسعود ساکی