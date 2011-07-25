نیروهای شرکتی شهرداری بجنورد گلایه مند از تعویق در پرداخت حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت شغلی، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، ساماندهی مدیریت، دفاع از حقوق کارکنان، تعیین روابط عادلانه، منطقی کردن نظام عملکرد پاداش از جمله موضوعاتی است که برای ساماندهی نیروهای شرکتی به منظور فعالیتهای پشتیبانی در بخشنامه ای تدوین شده است.

این در حالی است که دستگاههای دولتی برای تامین نیاز خود به نیروهای انسانی متخصص به جای به کارگیری مستقیم و انعقاد قرارداد مستقیم با آنها، این نیروها را به شرکت ثالثی معرفی می نمایند تا با آن شرکت قرارداد ببندند و دستگاههای دولتی نیز حقوق این نیروها را به شرکت ثالث واریز می کنند.

در همین راستا، طی هفته های اخیر، گلایه و نارضایتی نیروهای شرکتی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و اضافه کاری به آنان را شاهد بوده ایم.

سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری بجنورد

در همین خصوص خبرنگار مهر نیز به دنبال پردازش به وضعیت و مشکلات آنان، با شماری از این کارگران تماس گرفت که تعدادی از آنان از ترس اخراج حاضر به گفتگو نشدند اما برخی نیز با تاکید بر عدم ذکر نام آنان در گزارش، عنوان کردند که بعد از گذشت سه ماه، اخیرا حقوق و مزایای فروردین ماه را دریافت کرده اند.

کارگری عنوان کرد: عقب افتادگی در پرداخت حقوق در سال گذشته نیز اتفاق افتاده بود و این دیرکرد در پرداخت حقوق ظلمی به کارگران شرکتی است.

زندگی عادی کارگران با مشکل مواجه شده اند

به گفته این کارگر شهرداری عقب افتادن حقوق و دستمزد کارگران اجاره مسکن و سایر مایحتاج زندگی را تحت الشعاع قرار داده تا جایی که برخی بدون مسکن مانده اند.

کارگر دیگری می گوید: حقوق فروردین ماه و عیدی سال گذشته را 10 روز قبل دریافت کرده ام و حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ماه نیز هنوز پرداخت نشده است.

کارگر دیگری گفت: از این وضعیت راضی نیستیم، به ما گفته اند که شهرداری به شرکت پول نمی دهد که ما بتوانیم حقوق شما را بپردازیم.

یکی دیگر از کارگران شرکتی نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز حقوق و مزایا را با یک ماه تاخیر پرداختند، گفت: امسال نیز هنوز از سه ماه حقوق فصل بهار تنها حقوق فروردین ماه را طی چند روز گذشته پرداخته اند و آنان در پرداخت حقوق، کارگران را اذیت می کنند.

عدالت در خصوص کارگران باید رعایت شود

وی یادآور شد: آنان به ما می گویند شهرداری به این شرکت پولی نداده است، در صورتیکه شهرداری تصفیه حساب کند حقوق شما نیز پرداخت می شود.

این در حالی است که، با بیشترین زحمت اما با کمترین حقوق و مزایا کار می کنیم و آنان از ما بهره کشی می کنند.

در ادامه کارگری دیگر تصریح کرد: پاداش و اضافه کاری تیر ماه تا اسفند ماه سال گذشته را بعد از کلی دوندگی، پایان اسفند ماه با ما تصفیه حساب کردند و نسبت به پراخت عیدی و اضافه کاری سه ماهه فصل بهار نیز گفته اند که در اسفند ماه تصفیه حساب می شود.

وی گفت: چند نفر از کارگران در خصوص دیر کرد حقوق و مزایا اعتراض کرده بودند که به آنان گفته شده بود، همین که هست.

کارگر دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیر ماه سال گذشته از شهرداری به بخش پسماند منتقل شدیم و هشت ماه در این بخش فعالیت داشتیم و آنان پاداش و اضافه کاری به ما پرداخت نکردند و به ما گفتند که مطالباتتان را از شهرداری دریافت کنید و زمانیکه مجددا به شهرداری بازگشتیم، شهرداری این مطالبات را پرداخت کرد.

حقوق اردیبهشت و خرداد را دریافت نکردیم

از کارمندان شرکتی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد نیز در گفتگو خبرنگارمهر عنوان کردند: حقوق اردیبهشت و خرداد ماه را هنوز دریافت نکرده ایم و در حال پیگیری دریافت حقوقهای معوقه هستیم.

در همین راستا، مدیر عامل شرکت طرف قرارداد با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهریور ماه سال گذشته طی قراردادی با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد 220 نیروی کارگری شرکتی را معرفی کرده ام که هم اکنون برای این سازمان فعالیت می کنند.

حسن نودهی گفت: عیدی و سنوات هفت ماه گذشته کارگران را پرداخت کرده ایم این در حالی است که حقوق دو ماه اخیر آنان پرداخت نشده است.

شهرداری با شرکت تصفیه حساب نکرده است

وی با تاکید بر این نکته که از سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد پنج میلیارد ریال مطالبه دارم، تصریح کرد: در صورتیکه این سازمان با این شرکت تصفیه حساب کند، حقوق کارگران پرداخت می شود.

نودهی گفت: با توجه به اینکه هر دو ماه شهردار بجنورد تغییر می کند و ساخت و ساز نیز کاهش یافته همچنین هزینه ها نیز افزایش یافته، شهرداری بجنورد را در پرداخت مطالباتش به پیمانکاران دچار مشکل کرده است.

حقوق کارگران به زودی پرداخت می شود

مسئول امور مالی و اداری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 10 روز گذشته حقوق فروردین ماه را به نیروهای شرکتی پرداخت کرده ایم.

اسماعیل بهمن گفت: در حال پیگیری دریافت مطالبات این سازمان از شهرداری بجنورد هستیم تا بتوانیم مطالبات اردیبهشت و خرداد ماه شرکت مذکور را بپردازیم.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سازمان پیمانکار تامین نیروی شهرداری بجنورد است.

علی اصغر علی بابایی با بیان اینکه این سازمان چهار ماه از شهرداری بجنورد مطالبه دارد، اعلام کرد: شهرداری مطالبات این سازمان را بپردازد تا بتوانیم مطالبات کارگران را بپردازیم.

وی گفت: بررسی صورت وضعیت حسابهای اردیبهشت و خرداد ماه هنوز به پایان نرسیده است تا پرداختی انجام شود.

اغلب کارگران مهاجران روستایی هستند/ ابتدا با هر شرایطی می آیند بعد کم طاقت می شوند

علی بابایی در ادامه بیان داشت: تمامی نیروهای شرکتی، سفارشی و اغلب آنان مهاجرین روستایی هستند که در روزهای ابتدایی با هر شرایطی کار می کنند این در حالی است که زمانیکه پرداخت حقوق آنان به تاخیر می افتد، کم طاقت می شوند.

وی یادآور شد: سال گذشته برای پرداخت به موقع حقوق کارگران شماری از این نیروها تعدیل شدند، این در حالی است که در سال جاری به دلیل دلسوزی، تعدیل نیرو را اجرا نکردیم.

سرپرست شهرداری مهر بجنورد نیز اظهار داشت: شهرداری بجنورد دو ماه به پیمانکارش "سازمان پارکها و فضای سبز" بدهکار است.

بدهی سازمان دولتی به پیمانکار امری مرسوم است

کیوان دژهوت اذعان داشت: بدهی سازمان دولتی به پیمانکار امری مرسوم است.

وی تصریح کرد: پیمانکار باید توان مالی قوی داشته باشد تا در چنین شرایطی مطالبات نیروها را بپردازد.

وی یادآور شد: مبتنی بر قرارداد منعقد شده با پیمانکاران، آنان بر مبنای تمکن مالیشان باید در پرداخت حقوق نیروهای تحت اختیار توانمند باشند.

دژهوت تاکید کرد: در صورتیکه پیمانکار طبق قرارداد عمل نکند و حقوق معوق کارگران را نپردازد، از محل ضمانت نامه و سپرده پیمانکار، معوقات کارگران پرداخت خواهد شد.