اختلال در شبکه پیامک تایید شد/ همراه اول اختلال را پذیرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه است مشترکان اپراتور تلفن همراه ایرانسل برای ارسال SMS به شبکه همراه اول با مشکلاتی چون عدم ارسال موفق پیامک، ارسال یک بار پیامک و دریافت چندین باره پیامک از جانب مشترک مقصد و اختلالاتی از این قبیل مواجه هستند که تاکنون پاسخ شفاف و قاطعی در این باره ارائه نشده است. به نحوی که پیگیری مهر برای گفتگو با مسئولان همراه اول برای اطلاع از دلایل بروز این اختلال بی نتیجه ماند و این اپراتور اعلام کرد که مشکلی در شبکه اش مشاهده نشده است. این درحالی است که مسئولان اپراتور ایرانسل در گفتگو با مهر بروز اختلال را مربوط به شبکه مقابل دانسته و اعلام کرده اند که شبکه شان مشکلی ندارد.

غلامرضا داداش زاده مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بروز اختلال در شبکه پیامک بین اپراتورهای موبایل کشور از اطلاع این سازمان نسبت به این مشکل به وجود آمده خبر داد و اظهار داشت: یکماه قبل اپراتور ایرانسل طی نامه ای به رگولاتوری بروز اختلال و تاخیر جزئی در ارسال پیامک مشترکانش به سمت شبکه همراه اول را گزارش کرده بود که براین اساس گروهی کارشناسی متشکل از نمایندگان همراه اول و ایرانسل برای پیگیری این موضوع و رفع مشکل به وجود آمده تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از مشکلات ارسال پیام کوتاه میان دو اپراتور حل شده است ادامه داد: بحث عدم ارسال پیامک و دریافت مکرر پیامک در مقصد تاکنون گزارش نشده اما گروه کارشناسی تاخیر در دریافت پیامک مشترکان ایرانسل به سمت شبکه همراه اول را تایید کرده است.



مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی رگولاتوری با بیان اینکه شبکه پیامک دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در حال تست از سوی کارشناسان رگولاتوری است خاطرنشان کرد: تاخیر در ارسال پیامک مشترکان ایرانسل در مقصد همراه اول را تایید می کنیم.



داداش زاده با تاکید براینکه مقرر شده که این مشکل در قالب کارشناسی میان دو اپراتور حل و فصل شود تصریح کرد: از 18 روز قبل یک گروه فنی در حال بررسی موضوع هستند تا مشکل هرچه سریعتر رفع شود.



وی با بیان اینکه اختلال موجود مربوط به سیستم های بین دو اپراتور است گفت: همراه اول پذیرفته که چیزی به عنوان تاخیر در سیستمش وجود دارد و هم اکنون نیز در حال پیگیری این موضوع است.



این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه عدم سازگاری بین دو مرکز SMS باعث بروز اختلال در دریافت پیامکهای مشترکان ایرانسل به سمت همراه اول شده است خاطرنشان کرد: طی فرصتی که به اپراتورها داده شده ظرف 20 روز آینده باید این اشکال برطرف شود.



به گزارش مهر، اختلال در ارسال پیام کوتاه از مقصد مشترکان ایرانسل به مشترکان همراه اول چندی است که نارضایتی بسیاری از کاربران را به همراه دارد و این پیامکها که برای رسیدن به مقصد ناموفقند تنها باعث آزار مشترکانی می شوند که این روزها در تبلیغات مختلف شعارهای "مشتری مداری" و "رعایت حقوق مصرف کننده" را بسیار می شنوند.